Bakan Işıkhan: “EDU-CARE II ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyoruz"

EDU-CARE II hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini ifade etti.

15 MİLYON LİRADAN FAZLA DESTEK TUTARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışan annelerin her zaman yanındayız" dedi. Bakan Işıkhan, paylaşımında EDU-CARE II sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini belirterek, "Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.