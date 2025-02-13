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Giriş Tarihi: 13.2.2025 15:08 Son Güncelleme: 13.2.2025 15:09

Bakan Işıkhan hibe ve destek ödemelerinin artırıldığını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlar ile eski hükümlü vatandaşlara yapılan hibe ve destekler ücretlerinin yükseltildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Bakan Işıkhan hibe ve destek ödemelerinin artırıldığını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden istihdam ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlar ile eski hükümlüler için ödenen hibe ve destek ödemelerinin artırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

İstihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliliğimiz ile eski kurallı korumamız için hibe ve desteklerimizi yükseltiyoruz.

Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi kayıtlı 500 bin TL'den 720 bin TL'ye,
Kendi işlerini öğrenmek isteyen engelli vatandaşların hibe desteklerini 400 bin TL'den 580 bin TL'ye,
Eski hükümlü bölgelerimize hibe desteklerini 300 bin TL'den 435 bin TL'ye yükseltiyoruz.

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Bakan Işıkhan hibe ve destek ödemelerinin artırıldığını açıkladı
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