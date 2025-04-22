Bakan Işıkhan, İŞKUR raporunu değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'na ait verileri paylaşarak en fazla işgücü ihtiyacının imalat sektöründe yaşandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladı. 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 𝟖𝟔 bin iş yeri ile görüşme.

En fazla işgücü ihtiyacı imalat sektöründe yaşanıyor.

20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde %29,7 oranında açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.