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Giriş Tarihi: 26.3.2025 10:49 Son Güncelleme: 26.3.2025 11:06

Bakan Işıkhan işsizlik ödeneği için tarih verdi

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan işsizlik ödeneğine ilişkin açıklama geldi. Işıkhan, işsizlik ödeneği ödemelerinin 28 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik ödeneğine ve kısa çalışma ödeneğine yönelik açıklamalarda bulunarak merak edilen tarihleri açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.

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Bakan Işıkhan işsizlik ödeneği için tarih verdi
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