Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR İŞ EŞLEŞTİRME SİSTEMİ"

Işıkhan, bu bilgilerle, her grubun kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayan, kişiye özel ve etkili hizmetler sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:"

"Beceri Envanteri Projesi kapsamında yapay zeka destekli bir iş eşleştirme sistemini bu yıl devreye alma planlarımızı duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu son teknoloji, iş arama sürecini önemli ölçüde geliştirecek ve iş arayanların becerilerine uygun pozisyonları bulmalarına yardımcı olacaktır. Bu girişimlerimizin yanı sıra iş kulüpleri, Yetenek Kapısı ve Gençlik Platformları gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden iş arayanlara online iş fuarları, iş ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunarak erişim alanımızı genişlettik."

"İŞSİZLİK ORANINI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİRDİK"

Özellikle gençler için dijital okuryazarlık ve becerilerin geliştirilmesine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Denetimlerden, yabancılara çalışma izni verilmesine, eylem planlarının takibinden iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine kadar Bakanlığımızca yürütülen pek çok işlev ve süreç dijital ortama taşınmıştır. Bu geçiş, hem süreçlerin verimliliğini ve kapsamını arttırmakta hem de vatandaşlarımızın üzerindeki bürokratik yükleri ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmalarımızın sonucunda rekor düzeyde istihdam sağladık ve işsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik. Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini belirleyen Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız."