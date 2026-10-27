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Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:36

Bakan Işıkhan işsizlik oranlarını yorumladı: 41 aydır tek hanede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerini değerlendirerek "İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor" dedi.

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İHA
Bakan Işıkhan işsizlik oranlarını yorumladı: 41 aydır tek hanede
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından Eylül ayı istihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eylül ayından işsizlik oranlarının aylık bazda artmasına rağmen geçen yılın aynı ayına göre azaldığını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

Bu yılın Eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor.

Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı 35 milyon 412 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,7'ye ulaştı.

Emek ve insan odaklı politikalarımızı merkeze alarak eğitim-istihdam bağlantısını artıran, beceri süreçlerini güçlendiren, dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere de uygun politikalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin çalışma hayatını şekillendirecek birçok hamlemizi ekonomi yönetimimiz ve sosyal paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #VEDAT IŞIKHAN #İŞSİZLİK
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Bakan Işıkhan işsizlik oranlarını yorumladı: 41 aydır tek hanede
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