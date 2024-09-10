Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan X hesabından bugün açıklanan işgücü rakamlarını değerlendirdi.

Işıkhan şu mesajları verdi:

"İstihdam dostu politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, %8,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliği, 1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 16,6'ya düştü.

Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,6 oldu. İşgücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi.

OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz."