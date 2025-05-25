Bakan Işıkhan Kayseri’de konuştu: İş sağlığı kırmızı çizgimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İş'te Güvenli Gelecek' programı ile 'İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın' açılışına katıldı. Programa Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"İŞ SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Tören açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 38'inci İş Sağlığı Haftası'nı Kayseri'de kutladıklarını belirterek; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; bir taraftan ülkemizdeki işgücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere çıkarırken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalışıyoruz. Hiç kuşkusuz, çalışma hayatının kırmızıçizgilerinden birisi olarak gördüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği bu koşulların başında yer alıyor. Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyada iş kazaları hala ciddi bir sorun alanı olarak kritik önemini korumaya devam ediyor" diye konuştu.

İŞ KAZASI ÖLÜMLERİNDE AZALMA VAR

İş kazalarına ve oranlarına yönelik bilgilerde veren Bakan Işıkhan, iş kazası nedeniyle yaşanan ölümlerde önemli ölçüde azalma olduğuna dikkat çekerek; "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır. Bu hususta yasal altyapıdan farkındalık kampanyalarına kadar her türlü uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız. İşletmelerimize sağladığımız teşvik ve destekler başta olmak üzere, bakanlığımızca yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda, yıllar içerisinde iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Oranları daha da düşürmek için projeler geliştirmeye, rehberler, eğitim dokümanları, bilgilendirici kaynaklar yayınlanmaya, paydaşlarımızla buluşmaya ve sahaya yönelik denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Törenin ardından Bakan Işıkhan protokol ile birlikte, fuarda kurulan stantları ziyaret etti.