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Giriş Tarihi: 10.10.2023 15:19

Bakan Işıkhan: Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak, işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

DHA
Bakan Işıkhan: Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin resmi sosyal hesabında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılı Ağustos ayında; istihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi. İşsiz sayımız 56 bin kişi azalarak yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan: Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz
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