Bakan Işıkhan: OECD Beceriler Zirvesi için heyecan duyuyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Merkezi'nde OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya gelen Işıkhan, OECD'nin kurucu üyelerinden biri olarak Türkiye'nin sürdürdüğü yakın ve güçlü işbirliğine verdiği öneme dikkati çekti.

OECD'nin, küresel düzeyde ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik kapsamlı analizleri ve kanıta dayalı politika önerilerini yakından takip ettiklerini, bunları değerli bulduğunu söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"OECD'nin ortaya koyduğu analiz ve politika önerileri, yalnızca üye ülkeleri için değil aynı zamanda uluslararası kuruluşlar için de bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Bunun en son örneği, geçtiğimiz temmuz ayında G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda OECD'nin ILO ile G20 Hedefleri kapsamında sunduğu kapsamlı analizlerdir. Bu çalışma, bir yandan bu hedefler kapsamında G20 üyesi ülkelerdeki ilerlemeyi analiz ederken, diğer yandan da ülkemizin kadın istihdamı konusunda başarılı bir şekilde yürüttüğü İş Pozitif Programı gibi G20 üye ülkelerinin iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına olanak sağlamıştır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, OECD ile uzun yıllardır devam eden güçlü işbirliğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Işıkhan, Türkiye'nin, İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi (ELSAC) çatısı altındaki çalışmalarının, nitelikli istihdam fırsatları yaratma, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltma, uluslararası göçü yönetme ve sosyal koruma sistemlerini güçlendirme gibi kritik konuları kapsadığını ve bu hususların, Bakanlığın vizyonuyla tam bir uyum içerisinde olduğunu kaydetti.

"ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ YEŞİL DÖNÜŞÜM ODAĞINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK"

Işıkhan, ELSAC kapsamında yürütülen bazı çalışmaların gönüllü katkıya dayanmasının, verilerin karşılaştırılabilirliğini ve elde edilen sonuçların kapsayıcılığını sınırlandırdığına işaret ederek, bazı kritik alanlarda gönüllülüğe dayalı faaliyetlerin tüm üye ülkelerin katılımını içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

OECD ile yeşil dönüşüm alanında Türkiye'deki bölgesel iş gücü piyasaları için fırsatlar ve zorlukları ele alacak projeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Işıkhan, bu çalışmaların, 2024-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisinin yeşil dönüşüm odağına önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Işıkhan, Bakanlık olarak, ELSAC dışındaki OECD komitelerine ve programlarına da katılım ve katkı sağladıklarını hatırlatarak, OECD Yerel İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Programı ve benzeri programlardan daha fazla yararlanmak istediklerini söyledi.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün, üretim süreçlerinden çalışma modellerine kadar iş gücü piyasasını her yönüyle etkileyen köklü değişimlere yol açtığını belirten Işıkhan, iş gücü piyasasının gereksinimleriyle uyumlu becerilerin geliştirilmesinin, ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

"OECD BECERİLER ZİRVESİ İÇİN HEYECAN DUYUYORUZ"

İş gücü piyasasının gereksinimlerine uyumlu becerilerin geliştirilmesinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını bildiren Işıkhan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2016'dan bu yana düzenli olarak düzenlenen OECD Beceriler Zirveleri, toplumlarımıza değer katan ve ekonomik büyümeyi destekleyen beceri politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir platform olmuştur. Bu çerçevede Türkiye olarak, 2026'da ev sahipliğini yapacağımız OECD Beceriler Zirvesini gerçekleştirerek, bu küresel çabayı güçlü bir şekilde devam ettirme konusunda büyük bir heyecan duyuyoruz. Zirvenin, OECD üyesi ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğine, en iyi uygulamaların paylaşılmasına ve beceri reformlarının etkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye olarak, zirvenin başarılı geçmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. OECD'nin de desteğiyle 2026 Beceriler Zirvesinin, katılımcı tüm ülkeler için somut kazanımlar sağlayacak bir başarı hikayesine dönüşeceğine eminim."

Işıkhan, kanıta dayalı politika geliştirme süreçlerinin, küresel düzeyde olduğu gibi Türkiye'de de giderek daha fazla önem kazandığını anlattı.

Bakanlık olarak, ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı sürdürülebilir sonuçlar hedefleyen politikalar oluşturma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini dile getiren Işıkhan, bu kapsamda, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak sosyal ve ekonomik politikaların geliştirilmesinde, bilimsel verilerin ve analitik yaklaşımların rehberliğinde hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, "Kanıta dayalı politika yapımının başarısı, doğru, güvenilir ve güncel verilerin yanı sıra bu verilerin etkin kullanımı için gerekli olan analitik becerilerle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda, uzmanlarımızın analitik becerilerini geliştirmek ve dünya standartlarında yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktayız." diye konuştu.

OECD'nin başarılarının arkasında, alanında uzman 2 binden fazla ekonomistten ve sosyal bilimciden oluşan geniş bir insan kaynağı olduğuna işaret eden Işıkhan, "Bakanlığımızın insan kaynağını da bu yetkinlik seviyesine ulaştırmak için uzmanlarımızın OECD birimlerinde geçici görevlendirilmelerinin çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, uzmanlarımızın geçici görevlendirilmeleri konusunda vereceğiniz desteği takdirle karşılayacağımızı belirtmek isterim." dedi.

Işıkhan, Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamı da en güçlü şekilde kınadığını belirterek, Türkiye'nin Filistin halkının yaşam hakkı mücadelesinde her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Bu trajedi karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğine inandıklarını kaydeden Işıkhan, OECD başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, Filistin halkına destek olmak ve bu insani krize son vermek için aktif rol almaya ve girişimlerde bulunmaya davet etti.

TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA BULUŞMA

Bakan Işıkhan, Paris'te Türk sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Işıkhan, yurt dışındaki vatandaşların sosyal yaşam ve çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukların farkında olduğunu belirterek Bakanlık olarak yurt dışındaki birimleri aracılığıyla üzerlerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirme konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Maltepe Üniversitesi ile yurt dışında yaşayan Türklere dair ortak çalışmalar yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Çeşitli sebeplerle dünyanın dört bir yanında yaşamını sürdüren soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olarak, bu protokolle temel hedefimiz, buralarda yaşadığınız süre zarfında ortaya çıkan veya şekil değiştiren sorunlarınızı bilimsel ve doğru olarak tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik etkin çözüm önerileri geliştirmek üzere araştırmalar yürütmek, projeler, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemektir." dedi.

Işıkhan, devletin vatandaşlara sağladığı hizmetlerin özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlar için çok önemli olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ataşeliklerimiz, birimlerimizin olmadığı yerlerde ise Dışişleri Bakanlığımızın yurt dışı birimleri vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak, vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündem maddelerimizden birisidir. Bunun hukuki ve teknik altyapı hazırlıklarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız ile yürütmekteyiz."

2019'da uygulamaya alınan Yurt Dışı Teşkilatı Bilgi Yönetim Sistemini (YTYBS) sürekli güncelleyerek yeni hizmetler ekledikleri bilgisini paylaşan Işıkhan, "Ülkemizde bulunan vatandaşlarımız tarafından yurt dışı teşkilatımıza yapılacak başvurular ve gönderilecek evrakın, 81 SGK İl Müdürlüğü vasıtasıyla elektronik olarak yurt dışı birimlerimize iletilmesini sağladık." ifadesini kullandı.

Işıkhan, hükümet olarak yurt dışından emekli olan vatandaşlar için de çeşitli düzenlemeler yaptıklarını dile getirerek, yurt dışından emekli olanların Türkiye'ye araçlarıyla gelmeleri durumunda 2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla çıkarttıklarını anımsattı.

Bakan Işıkhan, "Bu işlemler için konsolosluklara onaylatılan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistemimiz üzerinden (YTYBS) doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamayı planlıyoruz. Bununla, özellikle emekli vatandaşlarımızı ve kıymetli büyüklerimizi bir zahmetten daha kurtaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye olarak, Bakanlık olarak, yaşadığınız zorluklarla mücadele noktasında desteğimizin artarak devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile de bir araya gelen Işıkhan, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmaları sürdüren Demirer ve Büyükelçilik personeline başarı diledi.