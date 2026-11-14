Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan paylaştı: Ulusal Adil Geçiş Stratejisi açıklandı! 2027-2029 dönemini kapsayacak
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:47

Bakan Işıkhan paylaştı: Ulusal Adil Geçiş Stratejisi açıklandı! 2027-2029 dönemini kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla ele alan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın 2027-2029 dönemini kapsayacağını bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Bakan Işıkhan paylaştı: Ulusal Adil Geçiş Stratejisi açıklandı! 2027-2029 dönemini kapsayacak
  • ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Stratejinin 17 sektör, 33 tema, 3 temel politika alanı ve 77 eylemden oluştuğunu aktaran Işıkhan, belgenin geniş katılımlı istişareler ve kapsamlı çalışmalar sonucunda hazırlandığını ifade etti.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatımıza etkilerini kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla ele alan belgemiz, 2027-2029 yıllarını kapsayacak. Katkı sağlayan tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'mız, çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #RESMİ GAZETE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Işıkhan paylaştı: Ulusal Adil Geçiş Stratejisi açıklandı! 2027-2029 dönemini kapsayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA