Bakan Işıkhan: Sektör temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz

"SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYORUZ"

Tüm sektörlerde iş gücü arz ve talebinin eşleşmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespit edilerek, istihdamın geliştirilmesine yönelik sonuç odaklı politikaların belirlenmesinin Bakanlığının en temel amaçlarından biri olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Bakanlık olarak, 'Sektör Buluşmaları' adı altında özellikle ekonomimizde ve istihdamda öne çıkan sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmek ve çözüm odaklı istişarelerde bulunmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz. Bu amaç doğrultusunda iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmek, gelecekte karşılaşılması muhtemel güçlükleri ve fırsatları bir arada değerlendirerek, sektörlerde istihdamı geliştirecek ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz."

Tekstil sektörünün ekonomiye olan katkısı kadar istihdam yaratma kapasitesinin de önemli olduğuna işaret eden Işıkhan, ülkede yaklaşık 1,5 milyon insanın geçimini tekstil sektörü aracılığıyla sağladığını bildirdi.

Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklerin tekstil sektörünü de etkilediğini ifade eden Vedat Işıkhan, "Sektörde bu dönüşümü başarılı bir şekilde yönetebilmek için iş gücümüzü sürekli eğitmek, yeni teknolojilere adapte olmalarını sağlamak zorundayız. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek adil çalışma koşulları ve iş güvenliği konularında da üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.

Işıkhan'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.