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Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:20

Bakan Işıkhan: SGK, e-Devlet'te en çok ziyaret edilen kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı'nda 174 milyonu aşan tıklanma ile en çok ziyaret edilen kurum olduğunu duyurdu.

DHA
Bakan Işıkhan: SGK, e-Devlet’te en çok ziyaret edilen kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha güvenli ve daha zahmetsiz hizmet sunuyoruz. Dijital çağın gerekliliklerine ayak uyduran Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen ve en çok hizmet geliştiren kurum oldu. 163 uygulamayla vatandaşlarımıza kolay erişim, 1 ayda toplam 174 milyonu aşan tıklanma. 'Dijitalin Yüzyılı'nda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla şekillenen yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Işıkhan, SGK'nın en çok ziyaret edilen 5 uygulamasının, 'SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi', 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim', '4A emekli aylık bilgisi', 'Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim borcu sorgulama', 'Şahıs ödemeleri sorgulama' olduğunu açıkladı.

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Bakan Işıkhan: SGK, e-Devlet'te en çok ziyaret edilen kurum
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