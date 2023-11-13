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Giriş Tarihi: 13.11.2023 17:23 Son Güncelleme: 13.11.2023 17:25

Bakan Işıkhan: SGK’ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna alınacak olan müfettiş yardımcılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA
Bakan Işıkhan: SGK’ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu'na KPSS puanı baz alınarak 25 personel alınacağını belirtti.

Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz.
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Bakan Işıkhan: SGK’ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
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