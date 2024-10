Bakan Işıkhan: SGK’yi bütün ülkelerin gıpta ile baktığı bir seviyeye getirdik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki spor salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayan Işıkhan, saldırıda şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa diledi.

TUSAŞ'ın savunma sanayinin kalbi niteliğinde çok mühim bir kuruluş olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ta hem istiklalimizin hem de istikbalimizin teminatı olan ve gök vatanda bağımsız olmamızı sağlayacak yerli ve milli savunma projelerimiz hayata geçiriliyor. Dolayısıyla alçak teröristlerin bu saldırısı, doğrudan Türkiye'nin bağımsızlığına yapılmış menfur bir saldırıdır. HÜRJET, HÜRKUŞ, ATAK, GÖKBEY ve milli muharip uçağımız KAAN gibi daha pek çok milli savunma projemizi üreten, yüz akı kurumlarımıza yönelik bu tür alçakça saldırıların, tam bağımsızlık yolunda prangalarını kırmaya çalışan Türkiye'ye engel olma çabaları olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu saldırının tetikçileri başta olmak üzere o kuklaları oynatan asıl faillere buradan bir kez daha sesleniyoruz, Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaksınız. TUSAŞ mühendisimizin tüm dünyaya haykırdığı gibi buradan bir kez daha haykırıyoruz, teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Onlar engel olmaya çalıştıkça biz daha çok gayret edeceğiz."

"İSTİKBALİMİZE KASTEDENLERE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tarih boyunca bu coğrafyada hain planlarına ulaşmak isteyenlerin hep var olduğunu ancak hiçbir zaman emellerine ulaşamadıklarını belirten Işıkhan, kadim kardeşlik hukukunun daima bütün şer odaklarına galip geldiğini ifade etti.

Tüm vatandaşları ile tek vücut olan Türkiye'yi, kimsenin bölmeye, parçalamaya gücünün yetmeyeceğini kaydeden Işıkhan, "Ben Mardinli bir kardeşinizim. Bu coğrafyayı çok iyi biliyorum. Bu coğrafya insanlık tarihi boyunca çok büyük zulümlere, çok büyük mücadelelere tanıklık etti. Aynı zamanda çok büyük kahramanlık destanlarına da tanıklık etti. Biz bu toprakları da bu topraklardaki gönülleri de birlikte fethettik. Tarih boyunca bu coğrafyaya yönelik habis planlara karşı birlikte mücadele ettik. Bu topraklar için, birlikte kan döktük, birlikte bedel ödedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istikbalimize kastedenlere karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle kararlı yürüyüşümüzün sonu tam bağımsız güçlü Türkiye ve kardeş coğrafyalarımızda zulmün son buluşu olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"DAVAMIZ MEMLEKET DAVASIDIR, BİRLİK VE BERABERLİK DAVASIDIR"

Mücadelelerinin her alanda hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Işıkhan, daha çok çalışmak ve daha çok üretmek amacıyla görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Kongrelerin teşkilatların bayramı, şöleni olduğunu ifade eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar buruk olsak da şevk ve azimle yürüttüğümüz çalışmalarımızdan bir an bile ödün vermemeliyiz. Biz hiçbir zaman sadece seçimden seçime sahaya çıkan bir parti olmadık. Çünkü AK Parti, vatan evlatlarından oluşan bir millet hareketidir. Davamızın lideri, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi bir 'Anadolu ihtilali'dir. AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran da işte bu yaklaşımdır. Davamız memleket davasıdır, birlik ve beraberlik davasıdır. Türkiye, hükümetlerimizin vizyoner bakış açısıyla her alanda büyük başarılara imza attı. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten savunma sanayine varana dek ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren her konuda adeta destan yazdık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden taviz vermeden, ayrım yapmaksızın, nüfusumuzun tamamını yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturduk."

"ŞEHİRLERİMİZİN TERÖRLE ANILDIĞI GÜNLERE GERİ DÖNMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Işıkhan, SGK'yi bütün ülkelerin gıpta ile baktığı bir seviyeye getirdiklerini, akıntıya karşı kürek çekercesine engelleri aştıklarını söyledi.

Teröre rağmen Hakkari'ye 72 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını anlatan Işıkhan, Hakkari ve Yüksekova'ya İŞKUR İş Gücü Uyum Programı'yla 4 bin kişilik istihdam kontenjanı ayıracaklarının müjdesini verdi.

Terörle, kaosla, ihmallerle tarumar edilmiş ilçeleri adeta yeniden inşa ettiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Biz bunları, yenisini, daha iyisini yapmak şöyle dursun, yapılanı da yıkmak için çabalayan sözde yerel yönetimlere rağmen yaptık. Adeta akıntıya karşı kürek çekercesine, engelleri aşarak yaptık. İnşallah bundan sonra da Hakkarili hemşehrilerimizin ve siz değerli AK Parti gönüllülerinin desteğiyle, şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Bütün ilçeleriyle birlikte Hakkari'nin çalışma hayatını, ekonomisini, sosyal hayatını daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Başta Hakkari olmak üzere, şehirlerimizin terörle anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Tüm teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımız ve devlet kurumlarımızla bölgemizin can damarı Hakkari'nin gelecek güzel günleri için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz."

Programda AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Muş ve Hakkari İl Koordinatörü Haşim Taşkıran, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar da birer konuşma yaptı.

Bakan Işıkhan, daha sonra beraberindeki Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve partililerle Cengiz Topel Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.