Bakan Işıkhan: Tarım ve gıda sanayisinde teşviklerimizi sürdüreceğiz

"Bizler sahada, reel ekonominin gerçekleriyle hareket ediyoruz. Eğer iş dünyasının sesi, daha fazla dikkate alınır, sahadaki deneyimlerimiz ve önerilerimiz, politika belirleme süreçlerine daha çok entegre edilirse, Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz. Mersin iş dünyası olarak, bu buluşmayı, bu yüzden çok önemsiyor ve sizlere teşekkür ediyoruz."

"GENÇLERİMİZİN İŞ HAYATINA DAHA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPMASI İÇİN ÖZEL PROJELER YÜRÜTÜYORUZ"

Buluşmada konuşan Bakan Işıkhan, "Mersin'in yatırım gücünü, sanayisini, istihdam potansiyelini ve geleceğini konuşmak için buradayız. Mersin'de iş gücümüz her geçen gün daha da genişlemekte, ekonomimizin dinamikleri giderek daha güçlü hale gelmektedir. Bugün itibarıyla Mersin'de 146 bin 948 kayıtlı çalışanımız, 50 bin 538 kayıtlı iş arayanımız bulunmaktadır. Açık iş sayımız 50 bin 388, geçtiğimiz yıl ise 31 bin 796 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın ve genç istihdamına verdiğimiz önemin altını çizmek isterim. 2024 yılı itibarıyla 7 bin 668 kadın çalışanımızı iş gücüne kazandırdık. Gençlerimizin iş hayatına daha güçlü bir giriş yapması için özel projeler yürütüyoruz ve bu kapsamda 10 bin 475 gencimizi istihdam ettik. Engelli bireylerimizin de üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması için özel teşvik mekanizmalarını devreye aldık. Geçen yıl bin 233 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik. İstihdamda en kritik başlıklardan biri de mesleki eğitim. İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) kapsamında daha fazla insanımıza ulaşacağız. Nitelikli eleman açığını kapatmak için sanayimizle, iş dünyamızla iş birliğimizi daha da artıracağız" dedi.