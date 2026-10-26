Bakan Işıkhan: Ulusal Staj Programı başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından, "Sevgili gençler, sizin için güzel bir haberimiz var" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvurular bugün itibarıyla başladı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatlarını yakalayabilir, deneyim elde ederek kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ERKEN KARİYER PROGRAMI OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Programa ilişkin hazırlanan internet sitesinde, Ulusal Staj Programı'nın, genç insan kaynağının kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleriyle ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programı olma özelliğini taşıdığı bildirildi.

Program aracılığıyla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkanların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği aktarılan sitede, şu bilgilere yer verildi:

"Ulusal Staj Programı'na başvuru yapan öğrenciler akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendirilmektedir.

İşverenler staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanları esas alarak objektif bir şekilde iletmektedir. Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından örnek uygulama olarak gösterilen Program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkanı tanımaktadır."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör