Bakan Işıkhan yeni çalışmayı duyurdu! Öncelik olacak, o işçilere kalıcı model geliyor

Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. Toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocukların eğitimden kopmasının önlenmesi ve mevcut desteklerin daha sürdürülebilir hale getirilmesi ele alındı.
Bakan Işıkhan, mevsimlik tarım işçiliğinin Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üretimin sürdürülebilirliği kadar bu alanda çalışan vatandaşların insana yakışır koşullarda yaşamasının da öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.
Işıkhan, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği kadar bu üretime emek veren vatandaşlarımızın insana yakışır çalışma ve yaşam koşullarına sahip olması da önceliklerimiz arasında" dedi.
21 İLDE 37 AKTİF METİP ALANI BULUNUYOR
Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Işıkhan, 2010-2013 yılları arasında 38 ilde hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. 2017-2026 döneminde ise 23 ile yaklaşık 180 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirten Işıkhan, 2026 itibarıyla 21 ilde 37 aktif METİP alanı bulunduğunu kaydetti.
2010 yılında başlatılan çalışmaların 2017'de yayımlanan genelgeyle daha sistematik hale getirildiğini ifade eden Işıkhan, 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni bir çerçeve oluşturulduğunu hatırlattı.
Bakan Işıkhan, önümüzdeki dönemde mevcut altyapının korunarak valiliklerin koordinasyonunda yerel yönetimlerin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
KÜÇÜK İŞLETMELER VE ÜRETİCİLER DE SÜRECE KATILACAK
METİP'in yalnızca barınma alanları oluşturmaya yönelik bir proje olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, daha kapsamlı ve kalıcı bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Işıkhan, "Asıl hedefimiz, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını bütüncül yaklaşımla iyileştiren, çocukların eğitimden kopmasını önleyen, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştıran ve tarımsal üretimin ihtiyaçlarıyla uyumlu, kalıcı ve uygulanabilir bir model oluşturabilmektir" ifadelerini kullandı.
Bu doğrultuda üreticilerin ve yerel aktörlerin doğrudan katkı sunabileceği mikro destek modellerinin değerlendirildiğini aktaran Işıkhan, tarımsal üretimin ihtiyaçları ve illerin yerel imkânları dikkate alınarak yeni uygulamaların geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Yeni yaklaşımın, hem daha fazla barınma alanına ulaşılmasına hem de mevcut alanların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.
ELEKTRİK VE SU GİDERLERİ İÇİN YENİ MODEL
Toplantının gündem maddeleri arasında METİP alanlarının sürdürülebilirliği ve mevcut alanların statüsü de yer aldı. Işıkhan, elektrik ve su gibi işletme giderlerinin sürekli olarak METİP bütçesinden karşılanması yerine, bu giderlerin kullanım esaslı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Tarım iş aracılığı sisteminin daha etkin hale getirilmesine de önem verdiklerini ifade eden Işıkhan, çalışanlarla işverenler arasındaki ilişkinin daha düzenli, kayıtlı ve öngörülebilir şekilde kurulmasının çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.
ÇOCUKLARIN EĞİTİMDEN KOPMAMASI HEDEFLENİYOR
Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kamu hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi amacıyla İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla veri temelli iş birliği yürütüldüğünü belirten Işıkhan, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
METİP alanlarındaki sosyal destek merkezleri aracılığıyla çocukların eğitim süreçlerine yönlendirilmesi, yaz okulları ve telafi eğitimleri gibi uygulamalarla eğitimle bağlarının korunması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.
Işıkhan, toplantıda ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, 10 ilden valiler ve vali yardımcıları ile İŞKUR il müdürlerinin bir araya geldiğini belirterek, görüş ve öneriler doğrultusunda 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin uygulanmasında karşılaşılan sorunların ve ihtiyaçların da değerlendirileceğini söyledi.
Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.