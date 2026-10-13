Bakan Işıkhan yeni çalışmayı duyurdu! Öncelik olacak, o işçilere kalıcı model geliyor

21 İLDE 37 AKTİF METİP ALANI BULUNUYOR

Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Işıkhan, 2010-2013 yılları arasında 38 ilde hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. 2017-2026 döneminde ise 23 ile yaklaşık 180 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirten Işıkhan, 2026 itibarıyla 21 ilde 37 aktif METİP alanı bulunduğunu kaydetti.

2010 yılında başlatılan çalışmaların 2017'de yayımlanan genelgeyle daha sistematik hale getirildiğini ifade eden Işıkhan, 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni bir çerçeve oluşturulduğunu hatırlattı.

Bakan Işıkhan, önümüzdeki dönemde mevcut altyapının korunarak valiliklerin koordinasyonunda yerel yönetimlerin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.