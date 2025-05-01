Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, alın terleri ve özverili çalışmalarıyla ülkenin bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

"Devleti ve milleti payidar kılmanın yegane yolunu insanı yaşatmakta gören kadim medeniyetimiz, binlerce yıldır bu topraklarda mukaddes saydığı emeğin ve alın terinin savunucusu olmuş, toplumsal hayatın her evresinde hakkın ve adaletin tesisine öncülük etmiştir" değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de bu gerçekten hareketle, son 23 yıllık kalkınma yolculuğumuz boyunca, ömrünü ve tüm mesaisini Türkiye'nin geleceğine adayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, sahip olduğumuz bu değerlerin yeniden hatırlanması ve çalışma hayatı başta olmak üzere hemen her alanda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki büyük adımlara mihenk olması için durmaksızın çalıştık, çabaladık. İşçilerimizin emeklerinin karşılığının teslim edilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal özgürlüklerinin korunması gibi pek çok konudaki sorunlarına çözüm üretmek ve çalışma hayatının ülkemizin bugünkü seviyesine yakışır standartlara kavuşturulması için tüm imkanlarımızı harekete geçirdik.

Emek ve dayanışma bilincini millete hizmet anlayışının merkezine yerleştirmiş kadrolar olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin her bir karış toprağında emeği, göz nuru, alın teri olan işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın koşulsuz yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, ülkemizin gücüne inanarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde her daim yanımızda olan işçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm dünyada birliğin, dayanışmanın ve üretimin sembolü olarak kutlanan bu müstesna günün, daha adil ve barışçıl bir çalışma hayatının birlikte inşası için milat olmasını temenni ediyorum."

BAKANLIKTAN 1 MAYIS'A ÖZEL TÜRKÜ KLİBİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne özel türkü klibi hazırladı.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı klipte, emeğin gücüne, alın teri ve helal kazancın önemine vurgu yapılarak, 1 Mayıs'ın bayram havası içerisinde kutlandığı mesajı verildi.

Türkünün sözü ve bestesi AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından hazırlanırken, sözlerde Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eserinden alıntılara da yer verildi.