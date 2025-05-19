Bakan Işıkhan’dan genç istihdamı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Metal Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen 2. Genç İşçiler Kurultayı'na katıldı.

19 Mayıs gibi anlam yüklü bir günde Türkiye'nin sanayi gücünü omuzlayan genç işçilerle bir araya geldiklerini belirten Işıkhan, "Gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, metal sektörünün, üretimin olduğu kadar direncin, aklın, mühendisliğin ve alın terinin de sektörü olduğunu dile getirerek, "Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren bu sektör, otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor." ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERİMİZİN SENDİKALAŞMA ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 15"

Sektörde, yaklaşık 195 bin iş yerinin faaliyet gösterdiğini, sektörün yaklaşık 2 milyon düzeyinde ve üstünde kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildiren Işıkhan, metal sektöründe 30 yaş altında yaklaşık 564 bin gencin istihdam edildiğini vurguladı.

Bu sayının her yıl arttığını belirten Işıkhan, "Gençlerimiz üretime katılıyor, atölyeye giriyor, mesai yapıyor, çalışıyor, alın teri döküyor. Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Ayrıca, bu gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran da gösteriyor ki Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini almaktadır. Bizler bu tabloyu toplumsal dönüşümün ve kalkınmanın bir göstergesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yapılan kurultayın aynı zamanda bir hak arayışının, bir bilinç yükselişinin ve örgütlü emeğin gücünün göstergesi olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde işçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15, metal sektöründe bu oran yüzde 19. Yani sizler, ortalamanın üzerinde bir sendikal bilinçle bu mücadelede yer alıyorsunuz. Bugün, metal iş kolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumda. Sadece Türk Metal Sendikasının üye sayısı 294 bine yaklaştı. Bu başarı, alın terinin, emeğin ve mücadelenin eseridir."

"ÖZELLİKLE GENÇ İSTİHDAMI İÇİN SEKTÖRÜ ÖNCELİKLENDİRDİK"

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdikleri reformların sosyal devleti güçlendirdiğini, çalışma hayatına yeni bir vizyon kazandırdığını söyledi.

1 Mayıs'ın artık resmi tatil olduğunu hatırlatan Işıkhan, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğunu ve çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Metal sektörünün yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ama bu dönüşümün getirdiği her değişim aynı zamanda gençler için yeni fırsat kapıları açmaktadır. Yapay zekadan otomasyona, verimlilikten enerji verimliliğine kadar her başlıkta gençlerin dinamizmine ihtiyacımız var. Bu noktada 1 Şubat 2025'te yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu sektör stratejik öncelikler arasında yer aldı. Özellikle genç istihdamı için sektörü önceliklendirdik. Gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda istihdam edilmesini destekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla genç işçilerimizin yanında olmaya, sendikalarımızla birlikte yürümeye ve büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda alın terini baş tacı etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Bakan Işıkhan'a halı işlemeli bir tablo hediye etti.