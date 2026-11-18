Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalış göstererek yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam sayımız; bu yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon 434 bin kişi; istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücümüz aynı dönemde, 35 milyon 304 bin kişi; iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Çalışma hayatımızı Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz doğrultusunda güçlendirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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