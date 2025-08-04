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Giriş Tarihi: 4.8.2025 15:42 Son Güncelleme: 4.8.2025 15:43

Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirecek adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA
Bakan Işıkhan’dan kadın istihdamı vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nın, Güney Afrika'da düzenlendiğini belirtti.

Toplantı kapsamındaki "İşgücünde Fırsat Eşitliği Oturumu"nda katılımcılara hitap ettiğini kaydeden Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamalarımızı ve projelerimizi aktardık. Çalışma hayatı başta olmak üzere kadınların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu gayretimizin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz aile kurumunun da sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmayı ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

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Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı vurgusu
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