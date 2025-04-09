Bakan Işıkhan’dan toplu iş sözleşmelerine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalar yaptı.

ÇOK UZAMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Bakan Işıkhan, 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.