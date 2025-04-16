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Giriş Tarihi: 16.4.2025 12:18 Son Güncelleme: 16.4.2025 12:25

Bakan Işıkhan: 3 yılda 445 bin kişiye staj desteği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladıklarını bildirdi.

AA
Bakan Işıkhan: 3 yılda 445 bin kişiye staj desteği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti. Işıkhan, şunları kaydetti:

"İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

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Bakan Işıkhan: 3 yılda 445 bin kişiye staj desteği sağladık
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