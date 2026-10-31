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Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:33

Bakan Işıkhan'dan tasarruf mesajı: SGK hizmetlerinde dijital dönüşüm! Milyonlarca işlem internetten yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanılması mesajı verdi. SGK'nın dijital hizmetleri kapsamında e-Devlet üzerinden aylık ortalama 128,4 milyon işlem gerçekleştirilirken ALO 170 üzerinden 1,4 milyon çağrı yanıtlanıyor.

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AA Ekonomi
Bakan Işıkhan’dan tasarruf mesajı: SGK hizmetlerinde dijital dönüşüm! Milyonlarca işlem internetten yapılıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Tasarruf Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürdürülebilir bir gelecek için enerjimizi koruyalım, evlatlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakalım. Yenilikçi ve kolay erişilebilir hizmetlerimiz ile sürdürülebilir tasarruf anlayışını güçlendiriyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza dijital hizmetlerimizle ulaşarak kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımında, sosyal güvenlik hizmetlerinin dijitalleşmesine ilişkin tablo da yer aldı.

Dijital hizmetlerin tasarruf anlayışını güçlendirdiğine işaret edilen tabloya göre, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerine ilişkin aylık ortalama 128,4 milyon işlem, SMS bilgilendirme sistemiyle 73 milyon anlık bilgilendirme, sosyal medya kanalları üzerinden 5,1 milyon görüntüleme yapılıyor, ALO 170 iletişim merkezi üzerinden 1,4 milyon çağrı yanıtlanıyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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