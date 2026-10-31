Bakan Işıkhan’dan tasarruf mesajı: SGK hizmetlerinde dijital dönüşüm! Milyonlarca işlem internetten yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Tasarruf Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürdürülebilir bir gelecek için enerjimizi koruyalım, evlatlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakalım. Yenilikçi ve kolay erişilebilir hizmetlerimiz ile sürdürülebilir tasarruf anlayışını güçlendiriyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza dijital hizmetlerimizle ulaşarak kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.