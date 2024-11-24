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Giriş Tarihi: 24.11.2024 12:20 Son Güncelleme: 24.11.2024 12:21

Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışan vatandaşlar hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını, çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını ve kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağladıklarını bildirdi.

AA
Bakan Işıkhan’dan yurt dışında çalışan vatandaşlar hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz. Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağlıyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullükten emekliliğe, sağlık hizmetlerinden aile yardımına kadar birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."

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Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışan vatandaşlar hakkında açıklama
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