Bakan Kacır: 11 bin 800 metre tünel açan bir Türkiye’ye gelindi

Giresun Federasyonu tarafından bu yıl 16'ncısı Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinlik sayesinde İstanbul'daki hemşehrilerin buluşacağını ve Giresun'un en iyi şekilde tanıtılacağını söyledi.

Eşsiz coğrafyasıyla, tarihiyle, kültürüyle Giresun'un Karadeniz'in bir incisi ve Türk fındığının da ana vatanı olduğunu belirten Kacır, yeşil ile mavinin kucaklaştığı memleketi olan Giresun'a sevdasının her daim baki olduğunu dile getirdi.

Kacır, Giresunluların yıllardır beklediği Doğu Karadeniz'in kapısını Anadolu'ya, Anadolu'nun kapısını Karadeniz'e Eğribel Tüneli projesini AK Parti olarak hayata geçirdiklerini hatırlatarak, tünelle birlikte kış aylarında yaşanan büyük çilenin de sona erdiğini ifade etti.

Bolu Tüneli'nin on yıllarca bitirilemediği bir Türkiye'den Eğribel'in zirvesinde, 11 bin 800 metre tünel açan bir Türkiye'ye gelindiğini aktaran Kacır, tünelin Giresun ekonomisine katkı sağlarken, bölgenin turizm potansiyelini de hızla artıracağına işaret etti.

Giresun'un uçtan uca, baştan başa kalkındırmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla, bölgesel kalkınma projelerimizle, belediyelerimizle işbirliği halinde, Giresun'umuzu inşa etmeye, ihya etmeye devam ediyoruz. Yeni ve ilave yatırımlar için 21 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 14 bin istihdam öngördüğümüz 437 özel sektör yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Yatırım Teşvik Belgesi düzenledik. Şehrimizde sanayinin çarklarının eskisinden çok daha hızlı dönmesi için elimizden gelenden fazlasını ortaya koymaya gayret ediyoruz." diye konuştu.