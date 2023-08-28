Bakan Kacır: 20 yılda Türkiye’yi dünyada söz sahibi ülke konumuna yükselttik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. İlk olarak AK Parti Elazığ İl Başkanlığında Şehir Buluşmaları Basın Toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bakan Kacır'a Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada Elazığ'ın 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi,"Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da nasıl ciğerimiz yandı ise Elazığlı kardeşlerimizin acısını da yüreğimizde hissettik. Yaşanan felaketin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek harekete geçti. 2020 senesinde Elazığ'ımızda yaşanan depremden sonra nasıl hiçbir insanımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmadıysak şimdi de aynısını Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilimizi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında yapıyoruz. Bu bağlamda deprem sonrası KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş işyerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli Acil Destek Programını uygulamaya koyduk. Elazığ'da 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 42 işletmemize 53 milyon TL sunduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile, KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon Dolar tutarında bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Bu finansman ile hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak Elazığ'daki işletmelere 150.000 TL'den 400.000 TL'ye kadar uzanan bir aralıkta faizsiz finansman desteği sağlayacağız"

"20 YILDA TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ ÜLKE KONUMUNA YÜKSELTTİK"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, konuşmasının devamında,"Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla kutluyoruz. "Türkiye Yüzyılı" yolculuğuna çıktığımız bugünlerde ülkemizi son 20 yılda hak ettiği konuma getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İşletmelerimize ekonomiye katkı sağlamaları açısından gereken desteği veriyoruz. Son 20 yılda Elazığ'daki yatırımlar için 706 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 19,6 milyar TL yatırım tutarıyla birlikte 27 bin vatandaşımıza istihdam imkânı oluşturuyoruz. Son 20 yılda yaptığımız atılımlarla ülkemizi bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna yükselttik. "Türkiye Yüzyılı"nda, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. "Türkiye Yüzyılı"; huzurun, güven ve istikrarın, üretimin, verimliliğin, teknolojinin, kalkınmanın, geleceğin ve gençlerin yüzyılı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği vizyon istikametinde, bir an bile yorulmayacağız. İnşallah daha nice eserleri ülkemize birlikte kazandıracağız" ifadelerini kullandı.