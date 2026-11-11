Bakan Kacır: 5 milyar avronun üzerinde karbonsuzlaşma yatırımı hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) "Küresel Finans Zirvesi" başlıklı oturumunda konuştu.

Uluslararası ticaretin genişlemesinin, piyasaların serbestleşmesinin ve küresel tedarik zincirlerinin bütünleşmesinin onlarca yıldır ekonomik büyümenin temel itici güçleri arasında yer aldığını belirten Kacır, bugün ise bu ekonomik düzenin temellerinin baskı altında bulunduğunu kaydetti. Bakan Kacır, COP31'in sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırımların harekete geçirilmesine ve yeni uluslararası ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Kacır, fikir alışverişiyle ortak önceliklerin somut yatırım fırsatlarına dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade etti.



"BU KIRILMA ORTAMINDA TÜRKİYE, TİCARETTEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRMEYİ BAŞARDI"

Küresel ticaretteki kırılmalar ve Türkiye'nin güçlü sanayi direncine değinen Bakan Kacır, "On yıllar boyunca uluslararası ticaretin genişlemesi, piyasaların serbestleşmesi ve küresel tedarik zincirlerinin entegrasyonu, ekonomik büyümenin itici güçleri oldu. Bugün ise bu ekonomik düzenin temelleri baskı altında. Kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemi; yükselen korumacılık, artan tarife engelleri ve yoğunlaşan jeopolitik rekabet ile sınanıyor. Küresel ticaret ve yatırım ortamı; ekonomik güvenlik, stratejik özerklik ve dayanıklılık mülahazalarıyla giderek daha fazla şekilleniyor. Aynı zamanda teknolojik liderlik rekabeti de kızışıyor. Bu kırılma ortamında Türkiye, güçlü bir sanayi tabanı inşa etmeyi ve küresel üretim ile ticaretteki konumunu güçlendirmeyi başardı" diye konuştu.

Kacır, imalat sanayisinin uluslararası üretim ağlarıyla derinlemesine entegre olduğunu belirterek, "Ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap esaslı panel ve çimento üretiminde Avrupa'nın lider üreticisiyiz. Ayrıca alüminyum, seramik, plastik ürünler, motorlu taşıtlar ve rüzgar türbinleri alanında da Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş ekonomik coğrafyada Türkiye, hem rekabetçi şekilde ihraç ettiği ürün çeşitliliğinde hem de ulaştığı uluslararası pazar sayısında ikinci sıradadır" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'NİN İKLİM HEDEFLERİMİZLE UYUMLU KILMA KARARLILIĞIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

HİT-30 programıyla yüksek teknoloji ve iklim uyumlu sanayileşme konusuna değinen Bakan Kacır, "Küresel değer zincirlerinin daha yüksek katma değerli kademelerine yükselmek amacıyla destek mekanizmalarımızı sürekli güncelliyor ve yeni programlar başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz yeni teşvik sistemimiz, yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ayrıcalıklı finansman sağlıyor. Stratejik yatırımlar için imtiyazlı kredi politikası geliştirdik. HİT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programımız; batarya, elektrikli araçlar, güneş hücreleri, rüzgâr türbinleri, yarı iletkenler, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zeka ve endüstriyel robotlar da dahil olmak üzere kritik teknolojilere yönelik yatırımlar için önemli teşvikler sunuyor. Türkiye'nin sanayi kalkınmasını ilerletirken, sanayi dönüşümümüzü uzun vadeli iklim hedeflerimizle uyumlu kılma kararlılığımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.



"YEŞİL TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİMİZ İÇİN 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE FİNANSMANI HAREKETE GEÇİRDİK"

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil dönüşümün önündeki yatırım engellerini ele almak ve düşük karbonlu sanayi teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Dünya Bankası ile geliştirdiğimiz ortaklıklar kapsamında sanayi kuruluşlarımız, KOBİ'lerimiz ve yeşil teknoloji girişimlerimiz için 1 milyar doların üzerinde finansmanı harekete geçirdik. Ayrıca sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarını hızlandırmak, finanse edilebilir proje havuzu oluşturmak ve yeşil sanayi dönüşümümüzü destekleyecek uluslararası sermayeyi seferber etmek amacıyla EBRD, Dünya Bankası ve IFC iş birliğinde Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nu (TIDIP) kurduk."



"YILLIK 20 MİLYON TON KARBONDİOKSİT EŞDEĞERİNİN ÜZERİNDE EMİSYON AZALTIMI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

5 milyar avroluk karbonsuzlaşma hedefini değerlendiren Kacır, "2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde karbonsuzlaşma yatırımını hayata geçirmeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz. Yarın platforma Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu katılacak. Bu kuruluşların katılımı, Türkiye'nin sanayi dönüşümüne yönelik ortak kararlılığı yansıtıyor. Bu platformun tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın kalkınma ortaklarımızın yanı sıra özel finans kuruluşlarının da aktif ve sürdürülebilir katılımını gerektirdiğinin bilincindeyiz" dedi.



GFANZ iş birliğiyle özel sermayenin harekete geçirilmesi üzerine konuşan Kacır, "Ticari bankaların, kurumsal yatırımcıların ve sigorta şirketlerinin sürece etkin biçimde dahil edilmesi; yatırım önceliklerinin, finansman kısıtlarının ve özel sermaye beklentilerinin en başından itibaren ele alındığı kesintisiz bir diyaloğu gerektiriyor. Net Sıfır İçin Glasgow Finans İttifakı (GFANZ) ile birazdan imzalayacağımız Mutabakat Zaptı, bu diyaloğun yapılandırılmış ve kurumsal bir temele oturtulması yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Özel Finans Katılım Programı kapsamında GFANZ; özel finans kuruluşlarını bir araya getirecek, yatırım perspektiflerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak ve Türkiye'nin sanayide karbonsuzlaşma sürecindeki finansman engellerine pratik çözümler bulunmasını destekleyecek. Bu sayede devreye soktuğumuz imtiyazlı kaynaklar, çok daha büyük hacimli bir özel sermayeyi harekete geçirebilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, sanayinin dönüşümünün kamu ve özel sektörün ortak çabası, güveni ve sorumluluk paylaşımıyla mümkün olabileceğini belirtti. Resmileştirilen ortaklığın TIDIP'e ve küresel özel finans kuruluşlarının sürece katılımına yeni imkanlar sunacağını ifade eden Kacır, iş birliğinin hem Türkiye sanayisine hem de iklim ve yatırım alanındaki küresel çalışmalara katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör