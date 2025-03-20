Bakan Kacır açıkladı: Hedef 100 bin teknoloji girişimi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz 2030 yılına kadar bu topraklardan 100 Turcorn'un çıkması ve ülkemizde 100 bin teknoloji girişiminin yeşermesidir. Bu iddialı hedeflere hızla ulaşma potansiyeline ve kabiliyetine sahibiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Kacır'ın Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Teknokent açılışını Bakan Kacır gerçekleştirdi. Açılış törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, kent protokolü, davetliler, akademisyenler ve yatırımcılar katıldı. Törende konuşan Rektör Harun Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.



"GÜNCEL DEĞERLE 7,2 MİLYAR LİRA FİNANSMANI GİRİŞİM EKOSİSTEMİNE KAZANDIRDIK"

Dünyanın tarihindeki en güçlü dönüşümlerden birinin eşiğinde olduğunu ifade eden Bakan Kacır ise, "Teknolojik devrim, sosyal yaşamdan iş dünyasına, üretim süreçlerinden tüketici beklentilerine kadar her alanı kökten şekillendiriyor. Yeni düzende, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında özgün ve yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliği belirleyici bir rol üstleniyor. Bu anlayışla, son 22 yılda adeta sıfırdan başlayarak dev bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı inşa ettik.

Yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştüğü teknoparklarımızın sayısını 2'den 105'e, teknoparklarımızda Ar-Ge ve inovasyon üzerine çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısını 56'dan 11 bin 500'ün üzerine çıkardık. Kuluçka aşamasındaki girişimlerin pazara açılma ve ölçeklenme sürecinde ihtiyaçlarına cevap veren teknoloji geliştirme merkezlerimizin sayısı 31'e ulaştı. Sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle de firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyonu özümseyerek, katma değer odaklı ürün ve hizmetler sunmalarını destekliyoruz. Kuşkusuz, girişimlerin can suyu niteliğindeki finansmana erişimini kolaylaştırmak, girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesini ve inovasyon kapasitesini artırmasını sağlamak açısından oluşturduğumuz altyapılar kadar kritik bir öneme sahiptir.

Devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman modelleriyle, toplamda 4,1 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle, girişimlerimiz için 88 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Ar-Ge teşviklerimizden en üst düzeyde faydalanan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlemelerini yürürlüğe koyduk. Bu adım neticesinde bugüne kadar, güncel değerle 7,2 milyar lira finansmanı girişim ekosistemine kazandırdık" dedi.



"HEDEFİMİZ 2030'A KADAR ÜLKEMİZDE 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİNİN YEŞERMESİDİR"

Girişimcilik destek modelinin meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Kacır, "Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin girişimlere dönüşmesini destekleyen TÜBİTAK Bigg programıyla 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme serüvenine dahil ettik. 22 yıl boyunca, adım adım inşa ettiğimiz özgün ve kapsamlı girişimcilik destek modelinin meyvelerini de son yıllarda almaya başladık.

Teknoloji girişimciliği ekosistemlerinin küresel ölçekteki başarısını en iyi yansıtan göstergelerden biri, bu ekosistemden çıkıp milyar dolar değerlemeyi aşarak 'unicorn' statüsüne ulaşan girişimlerin sayısıdır. Pandemi öncesi dönemde tek bir 'unicorn'u olmayan bir ülkeyken, bugün 7 'unicorn'umuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var.7 Turcorn'umuzun 6'sının Bakanlığımız destekleriyle bu başarıyı yakalamış olması, oluşturduğumuz hedef odaklı destek mekanizmalarının başarısını ve girişimcilik politikalarımızın istikametinin doğru yönde olduğunu teyit ediyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar bu topraklardan 100 Turcorn'un çıkması ve ülkemizde 100 bin teknoloji girişiminin yeşermesidir.

Bu iddialı hedeflere hızla ulaşma potansiyeline ve kabiliyetine sahibiz. Yeter ki teknoloji girişimciliğinde elde ettiğimiz yüksek dinamizmi geleceğe taşıyalım. Nitelikli insan kaynağı planlamasıyla, girişimci dostu projelerle yurdumuzun dört bir yanında girişimcilerin fikirlerini gerçekleştirmesini mümkün kılacak adımları atalım. Bu doğrultuda, erken aşamayı başarıyla geride bırakan ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin daha hızlı ölçeklenmesini ve küresel pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla Turcorn 100 Programı'nı hayata geçirdik. Terminal İstanbul projesiyle, uzun yıllar boyunca İstanbul'un ve ülkemizin dünyaya açılan kapısı olarak hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz.

Teknoloji alanında yetkin profesyonellerin ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını ülkemizde sürdürmeleri için kapsamlı bir destek paketi sunan Türkiye Tech Visa Programı'nı devreye aldık. Elbette teknoloji girişimciliğinin sağladığı ekonomik değerin ülke sathında hissedilmesini mümkün kılacak adımların atılması temel önceliğimiz" diye konuştu.

"ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİYLE ŞEHRİMİZ BİR EĞİTİM ÜSSÜ KİMLİĞİNE KAVUŞTU"

Teknoparkların önemine değinen Kacır, "Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesinde öncü role sahip teknoparklarımız son 22 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerle çehresi değişen şehirlerimizde yenilikçi fikirlerin hayat bulması için güçlü bir zemin de oluşturdu. Tarihiyle, eşsiz tabii güzellikleriyle ve zengin kültürel mirasıyla; Orta Anadolu'nun yıldızı Çankırı da bu şehirlerimizden bir tanesi. 2007'de kurulan ve bugün 17 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Çankırı Karatekin Üniversitesiyle şehrimiz bir eğitim üssü kimliğine kavuştu.

Geçtiğimiz 22 yılda, sayıları 1'den 6'ya yükselen ve bugün 80'e yakın firmaya ev sahipliği yapan OSB'leriyle ve yüksek üretim gücüyle Türkiye'nin sanayi haritasında önemli bir yer edindi. Aynı zamanda yüksek teknoloji üretimi ve girişimcilikte marka şehirlerimizden başkentimiz Ankara'ya coğrafi yakınlığı, yenilikçi iş fikirlerini Çankırı'da yeşertmek isteyen girişimcilere pazara ve finansmana erişim noktasında önemli bir avantaj sunuyor. Şehrimizin teknoloji girişimciliğinde sahip olduğu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Çankırı Teknokent'i kurduk. Bugün, katma değerli ve teknoloji odaklı kalkınmamızda değerli bir adım olan Çankırı Teknokent'in açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda teknoparkımızın hizmet binasını devreye alıyoruz.

Ofis alanlarının yanı sıra kuluçka merkezi ve prototip atölyelerini de bünyesinde barındıran hizmet binası için; Bakanlık olarak güncel fiyatlarla 222 milyon lira destek sağladık. Hizmet binamızın kısa sürede yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı yakalamış olması, şehrimizde teknoloji girişimciliğine yüksek ilginin ve teknoparkımızın da yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmede önemli bir platform sunduğunun somut bir göstergesidir" şeklinde konuştu.



"REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Tüm şehirlerin teknolojik odaklı kalkınma yolculuğuna dahil edilmeye çalışıldığını ifade eden Bakan Kacır, "Girişimlerimize çok yönlü hizmetler sunacak GO Girişim Ofislerimizin ilkini Ankara'da açtık. Önümüzdeki dönemde 81 ilimizin tamamında açacağımız 100 yeni girişim ofisiyle, girişimcilerin potansiyel müşterilerine, iş dünyası ve yatırım fırsatlarına daha yakından erişimini mümkün kılacağız. Girişimcilerimizin ortak çözümler üretmelerini teşvik ederken, farklı şehirlerdeki mentorlara, uzmanlara ve potansiyel müşterilere erişimlerini kolaylaştıracağız.

Teknoloji girişimciliği dostu adımlarımızın devamı şüphesiz gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda, teknolojide rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi yalnızca bir strateji ve vizyon değil, bu milletin ortak ve mutlak bir hedefte buluşma hikayesidir" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Kacır, açılışı gerçekleştirilen Teknokent'te incelemelerde bulunarak yatırımcılar ve akademisyenlerden bilgiler aldı.