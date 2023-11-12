Bakan Kacır açıkladı! İhracat 10 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoparklarda bulunan teknoloji girişimlerinin 100 binin üzerinde istihdam sağladığını belirterek, "Teknoparklarımızdaki işletmelerimizin ihracatı, 10 milyar dolara ulaştı" dedi.



Bakan Kacır, İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı. 70'e yakın üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bulut, fintech, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi, web3, girişim sermayesi ve sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ele alındı. Kacır, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu doğrultusunda, Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssü haline getirmek ve teknoloji ihracatını artırmak için çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Bugünkü birlikteliğimiz de bu amaçlar doğrultusunda ortak çabalarımızı daha da ileriye taşıyacak önemli bir adım. Son 21 yılda attığımız uzun vadeli, kararlı adımlar ile birlikte büyük bir teknoloji ekosistemi inşa ettik. Bugün 101 teknoparkımızda 2 bin 600'den fazlası kuluçka firması olmak üzere 9 bin 800'den fazla teknoloji girişimi, 100 binden fazla istihdam sağlayarak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Teknoparklarımızdaki işletmelerimizin ihracatı, 10 milyar dolara ulaştı" dedi.



'İSTANBUL, AVRUPA'NIN EN İYİ 10 EKOSİSTEMİ ARASINDA'



2023 Küresel Start-up Ekosistemleri Raporu'na göre; İstanbul'un girişimcilik ekosistem değerinin yüzde 103 büyüdüğünü ve Güçlü Erken Aşama Ekosistemler sıralamasında 1'inci sırada yer aldığını ifade eden Kacır, "Aynı zamanda İstanbul, erken aşama fonlama ve yatırımcı faaliyetleri ile teknoloji yeteneklerini işe alma becerisinde, Avrupa'nın en iyi 10 ekosistemi arasında bulunuyor. Bu başarı, ekosistem ve kamunun yakın iş birliğinin eseri. Bu başarı hikayelerinin devamı için olmazsa olmaz unsur, güçlü girişim sermayesi yatırımları. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge teşviklerimizden yüksek düzeyde yararlanan Ar-Ge merkezleri ile teknopark firmalarımız için yaptığımız düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladık" diye konuştu.



'ARZUMUZ, TEKNOGİRİŞİM SAYISINI 100 BİNE ÇIKARMAK'



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun girişimcilik destek programı BİGG kapsamında, 2 binden fazla girişimciye yaklaşık 1,2 milyar lira kaynak aktardıklarını belirten Kacır, "Arzumuz, 2030 yılına geldiğimizde ülkemizdeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Türkiye'den daha fazla turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak. Küresel dijital ekonomide pazar değil; ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmak. Bir diğer önceliğimiz; ekosistem profesyonellerinin şirkete bağlılığının, çalışma motivasyonunun artırılması için hisse opsiyonu yönteminin kullanılması. Girişimlerin nitelikli personel istihdamını nakit akışını zorlamadan sağlayacak ve çalışan motivasyonu ile bağlılığını artıracak olan bu uygulama için ilerleyen dönemde mevzuat düzenlemeleri yapacağız" dedi.



'DİJİTAL GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Orta Asya ve Afrika pazarlarında yeni iş fırsatlarını keşfetmek ve bunları değerlendirmek noktasında daha güçlü bir çaba içerisinde olunması gerektiğini anlatan Kacır, şöyle konuştu:



"Bu çerçevede hem dijital konsey üyeleriyle hem de diğer DEİK üyeleriyle iş birliği içerisinde ortak girişimler başlatarak, büyük çaplı etkinliklere katılım sağlanması, girişimci ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin arttırılması yoluyla iş birliği imkanlarının geliştirilmesi de ikili ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracaktır. Sizlerin yetkinlikleri ve bizlerin kararlılığıyla teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerimizi bu pazarlarda oyun kurucu olarak konumlandırabiliriz. Bu doğrultuda sizlerle birlikte çalışmaya hazırız. 100'üncü yaşımızda, Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken tam bağımsızlık anlayışıyla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Müreffeh bir Türkiye için dijital girişimleri desteklemeye devam edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun en önemli bileşenlerinden olan teknoloji ve yenilik tabanlı girişimcilik faaliyetlerini son 21 yılda desteklediğimiz gibi yeni yatırımlar yaparak ve ekosistemin önündeki engelleri kaldırarak, 2030 yılında ülkemizin, dünyanın en gelişmiş 10 start-up ekosisteminden biri olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."