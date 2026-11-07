Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin yapay zeka hedefleri belli oldu: 10 milyar dolarlık yatırım

5 MİLYON VATANDAŞA YAPAY ZEKA EĞİTİMİ HEDEFİ

Türkiye'nin 2026-2030 Yapay Zeka Eylem Planı'nı hazırladıklarını açıklayan Kacır, planın "Farkında ol, faydalan, inşa et ve yön ver" olmak üzere dört temel eksen üzerine kurulduğunu söyledi.

Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde öncü ülkeler arasına taşımayı amaçladıklarını belirten Kacır, 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Plan kapsamında ayrıca 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ile bu teknolojileri farklı sektörlerde uygulayabilecek 100 bin profesyonelin yetiştirilmesi öngörülüyor.

Kacır, araştırmacıların ve girişimcilerin gerçek hayattaki sorunlara çözüm geliştirebilmesi için en az 2 bin kamu veri setini erişime açacaklarını bildirdi.