Bakan Kacır: Adeta sıfırdan bir inovasyon ekosistemi inşa ettik

Halkbank Gençİz Zirvesi'nin açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı.

Zirvede konuşan Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda muazzam bir hızla milli teknoloji hamlesi yolculuğunda ilerlediğini, milli teknoloji hamlesinin, Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirebilmesinin adı olduğunu söyledi.

Kacır, "Türkiye neye ihtiyaç duyuyorsa, o ihtiyacını kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle gerçeğe dönüştürebilmesinin yolculuğu milli teknoloji hamlesi. Nihayetinde Türkiye, yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde üretebilen ve dünyaya sunabilen bir ülke." diye konuştu.

Türkiye'de son 22 yılda adeta sıfırdan bir inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de 104 teknoparkımız var. 2000'li yılların başında benim de öğrencilik yıllarımda Türkiye'de sadece iki teknopark vardı ve 56 şirket bu teknoparklarda faaliyet gösteriyordu. Şimdi Türkiye'de 104 teknoloji geliştirme bölgesi, 104 teknopark var ve 11 bin şirket Türkiye'nin teknoparklarında inovasyon yapıyor. Türkiye'de 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var. Türkiye'nin tüm şehirlerinde teknoloji geliştirme yolculuğuna çıkan genç girişimcilere hizmet vermek üzere kuluçka merkezleri, hızlandırma merkezleri yükseliyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 9 milyar doların üzerine çıktı ve 208 üniversitesiyle muazzam bir araştırma altyapısı var. Araştırma geliştirmeye toplam milli gelirimiz içinden ayırdığımız payı yüzde 0,5'ten 1,3'e yükselttik. Yıllık araştırma geliştirme harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16 milyar doların üzerine çıktı."

Bakan Kacır, Türkiye'nin AR-GE insan kaynağının 29 binden 291 bine yükseldiğini vurgulayarak, "Araştırma geliştirmeye Türk özel sektörü öncülük ediyor artık. Türk özel sektörünün toplam araştırma geliştirme harcamalarımızdaki payı yüzde 60'ın üzerine yükseldi. Bilimsel araştırma kapasitemiz 5 misline çıktı. Türkiye'de bir yılda yapılan toplam patent başvurusu sayısı 2000'li yılların başında sadece 414. Türkiye'de günde bir patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi ise yılda 8 bin 600'den fazla patent başvurusu gerçekleşiyor. Türkiye'de bütün bunlar sayesinde, Türkiye üretiyor ve dünyaya ihraç ediyor." ifadelerini kullandı.

Bugün 262 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke olan Türkiye'nin bütün dünya ticaretinden aldığı payı binde 5 düzeyinden yüzde 1'in üzerine çıkardıklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Adeta bütün dünya ticaretinde bir Türkiye'nin üzerine hep birlikte bir Türkiye daha ilave etmiş olduk. Dünyaya sattığımız ürünler Türkiye'nin kendi ürettiği sanayi ürünleri. Türkiye 30 yıl önce vasat bir noktada küçük bir hacim kaplamaktaydı. Şimdi ise Türkiye, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar bu geniş coğrafyada, bu geniş kuşakta en fazla sayıda ürünü, en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç etme kabiliyetine sahip ülkedir. Biz henüz yer altı zenginlikleriyle zenginleşmiş bir ülke değiliz. Evet son dönemde doğal gaz keşifleri yaptık denizlerimizde. Daha fazla petrol keşfi yapıyoruz topraklarımızda. Terörden arındırdığımız coğrafyalarda daha fazla kendi petrolümüzü üretme imkanına kavuştuk ama biz halihazırda petrolle, doğal gazla zenginleşmiş bir ülke değiliz."