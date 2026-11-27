Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu programın, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütüldüğünü bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olacak gençlerimizi Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla yetiştiriyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma fırsatı gençlerimizi bekliyor. Son başvuru 20 Aralık."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör