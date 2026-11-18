Sundukları destekleri güncellediklerine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla 310 yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün, 272 teknoloji alanı ve 36 kritik ham maddeye yönelik 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara, iki yılı ana para ödemesiz 10 yıl vadeli uygun koşullarda kaynak kullanımı imkanı sağlıyoruz, bu kapsamda 532 milyar lira büyüklüğünde 85 projenin önünü açtık. Eylülde hayata geçirdiğimiz yeni uygulamayla, stratejik nitelik taşıyan tüm projelere doğrudan, 100 milyon liranın üzerinde yatırımla hayata geçen diğer projeleri ise yatırımın ilerleme seviyesi, OSB veya endüstri bölgesinde gerçekleşmesi, yatırımcının araştırma geliştirme faaliyetleri gibi unsurları önceliklendirerek, bir yıl anapara ödemesiz, 5 yıl vadeli Merkez Bankası politika faizi oranının 10'da 7'si, yani halihazırda yıllık yüzde 25 finansman maliyetiyle kaynak sunmak üzere önemli bir adım attık. Bu uygulamada da eylül ayından bugüne, 114 milyar liralık 122 proje için öncelikli finansman belgesi düzenledik."

Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı ile 1126 orta yüksek ve yüksek teknolojik ürün, 34 ham madde ve 414 teknoloji alanına yönelik yatırımları ülkeye kazandırdıklarını bildirdi. Bu programda, bugüne dek cari dengeye yıllık 11,5 milyar dolar katkı sunacak 213 yatırım projesini desteklediklerini anlatan Kacır, yeşil ve dijital dönüşüm programlarıyla imalat sanayisinin karbon ayak izini azaltacak, kaynak verimliliğini artıracak ve dijital teknolojileri üretim süreçlerine entegre edecek yatırım projelerine 226 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi olanağı sunduklarını ifade etti.

Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) sağladıkları 300 milyon kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdiklerini söyledi.

OSB'lerin çevre altyapısını geliştirmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmak için İslam Kalkınma Bankasıyla 250 milyon dolarlık sürdürülebilir organize sanayi bölgeleri projesinin finansman anlaşmasını imzaladıklarını belirten Kacır, Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttükleri projelerle 1 milyar doların üzerinde finansmanı, Türkiye'nin sanayicilerine, KOBİ'lerine ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduklarını dile getirdi.