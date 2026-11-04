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Giriş Tarihi: 04.11.2026 07:35 Son Güncelleme: 04.11.2026 08:04

Bakan Kacır duyurdu: Selden etkilenen işletmelere 1 milyon TL destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde yaşanan sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon lira, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacağını bildirdi.

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Bakan Kacır duyurdu: Selden etkilenen işletmelere 1 milyon TL destek!
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, KOSGEB aracılığıyla hayata geçirdikleri Acil Durumlar Desteği'ne ilişkin paylaşım yaptı:

Kacır, paylaşımında, "İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteği'ni hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında, küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere 500 bin liraya kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kar payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

İŞLETMELERİN FİNANSMAN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden, 2026 içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İSTANBUL #MEHMET FATİH KACIR #DESTEK #KOSGEB

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Bakan Kacır duyurdu: Selden etkilenen işletmelere 1 milyon TL destek!
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