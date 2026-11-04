Bakan Kacır duyurdu: Selden etkilenen işletmelere 1 milyon TL destek!

İŞLETMELERİN FİNANSMAN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden, 2026 içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör