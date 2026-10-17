Bakan Kacır duyurdu: Tekstil ve hazır giyime 1.7 trilyon TL’lik yatırım

İHKİB'in tekstil, hazır giyim, moda, eğitim ve dijitalleşme alanlarındaki faaliyetlerini 14 bin metrekarelik alanda ve tek çatı altında toplayan İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Bağcılar Mahmutbey'de hayata geçirilen merkezin açılışında konuşan Bakan Kacır, merkezin, tekstil ve hazır giyim sektörünün köklü üretim birikimini tasarım, teknoloji ve yenilikçilikle buluşturacağını, sektörün katma değerli üretim ve markalaşma yolculuğuna önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Merkezin, eğitimden tasarıma, test ve doğrulama hizmetlerinden dijital dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede hizmet vereceğini ifade eden Kacır, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 23 yılda ülkemizin üretim kapasitesini büyüten, sanayimizin teknoloji geliştirme kabiliyetini ilerleten ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artıran adımları hayata geçirdik." diye konuştu.

Kacır, planlı sanayi alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli insan kaynağı ve gelişen girişimcilik ekosistemi ile Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji yarışında öncü konuma taşıdıklarını, bugün Türkiye'nin geniş üretim kabiliyetleri, yenilikçi sanayi altyapısı ve uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle, küresel değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülke konumunda olduğunu söyleyen Kacır, "Kuşkusuz tekstil ve hazır giyim sektörümüz, ülkemizin sanayileşme yolculuğunda üstlendiği öncü rol ve ekonomimize sunduğu katkılarla müstesna bir yere sahiptir." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın asırlar boyunca dokumacılığın, zanaatkarlığın ve ticaretin önemli merkezleri arasında yer aldığına işaret ederek, girişimcilerin cesareti, sanayicilerin gayreti ve çalışanların emeğiyle bu köklü mirası, dünya pazarlarında söz sahibi olan büyük bir üretim gücü haline getirdiklerinden bahsetti.

"SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRACAK ADIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Kacır, tekstil ve hazır giyim sanayisinin, sahip olduğu üretim kabiliyetleri, yetişmiş insan kaynağı ve uluslararası pazarlardaki tecrübesiyle ekonominin başat sektörleri arasında yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Geçmişten devraldığımız bu kıymetli emaneti geleceğe taşıyabilmemiz, sektörümüzü değişen rekabet koşullarına hazırlamamıza ve köklü üretim birikimimizi tasarım, teknoloji ve markalaşmayla daha yüksek katma değere dönüştürmemize bağlıdır. Bugün küresel tekstil ve hazır giyim endüstrisi köklü bir değişim geçiriyor. Dijital teknolojiler, tasarımdan üretime, tedarik zincirlerinden tüketici deneyimine kadar sektörün tüm halkalarını yeniden şekillendiriyor. İklim değişikliğinin etkilerinin dünyanın dört bir yanında giderek daha fazla hissedildiği günümüzde, sürdürülebilir üretim ve kaynak verimliliği de sektörün geleceğine yön veriyor.

Nitekim en büyük ihracat pazarımız Avrupa Birliği, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Küresel ölçekte kıyasıya rekabetin yaşandığı tekstil ve hazır giyim sektöründe kalıcı başarı için üretimde verimliliği artıran, kaynakları etkin kullanan, yenilikçi ürünler geliştiren ve küresel ölçekte marka değeri oluşturan bir sanayi yapısını hep birlikte inşa etmeliyiz. Bakanlık olarak sektörümüzün bu dönüşümünü hızlandıracak, işletmelerimizin teknolojiye ve yenilikçi üretim altyapılarına erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçiriyoruz."

"23 YILDA TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE 1,7 TRİLYON LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Bakan Kacır, yatırım teşvikleriyle son 23 yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe 1,7 trilyon liralık yatırımın ve yaklaşık 1 milyon istihdamın önünü açtıklarını, kalkınma ajanslarının eliyle sektörün üretim kapasitesini, verimliliğini ve yenilikçilik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik 634 projeye 3,8 milyar lira destek sağladıklarını dile getirdi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın 2025 çağrısında, kreatif endüstriler, tasarım ve moda merkezleri ile nitelikli kültür endüstrileri başlıklarında İstanbul'da hayata geçirilecek 13 projeyi destek kapsamına aldıklarını söyleyen Kacır, "2026 yılı çağrımızda İstanbul, Antalya, İzmir, Mardin ve Nevşehir'de kreatif endüstrilere yönelik yatırım konularında 27 proje başvurusu aldık. Değerlendirme süreçleri devam eden bu projeler, 18,4 milyar liralık yatırım ve 1137 kişilik ilave istihdam potansiyeli taşıyor." açıklamalarında bulundu.

Kacır, tasarım ve kreatif endüstrilerin gelişimine yönelik bu adımların, tekstil ve hazır giyim sanayisinin AR-GE, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini artıran destekleri tamamladığını, teknoparklarda faaliyet gösteren 69 firmanın, tekstil alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve yenilikçi çözümlerin ticarileştirilmesine katkı sunduğunu söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren 76 AR-GE ve 60 tasarım merkezinin, bilgi birikimini yenilikçi ürünlere ve özgün tasarımlara dönüştürerek katma değerli üretim altyapısını ileriye taşıdığından bahseden Kacır, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı programlarıyla da sektörün dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandıracak, yenilikçilik kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak toplam 28,5 milyon avro büyüklüğe sahip 4 projeyi desteklediklerini ifade etti.

"SEKTÖRÜMÜZÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMETLERİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURUYOR"

Bakan Kacır, bugün açılışı gerçekleştirilen merkezle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi de Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün Dijital Dönüşümü Projesi'nin kazanımlarını ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu hizmetleri aynı çatı altında buluşturan önemli bir altyapıdır." diye konuştu.

Teknolojik altyapısını geliştirdikleri, uluslararası standartlarda test ve doğrulama kapasitesini artırdıkları Ekoteks'in, işletmelerin ürün kalitesini ve güvenilirliğini ortaya koymalarına, uluslararası pazarlarda aranan teknik gerekliliklere uyum sağlamalarına katkı sunduğundan bahseden Kacır, Bakanlık destekleriyle kurulan İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'nin de işletmelerin dijital teknolojileri benimsemelerine, üretim süreçlerini modernize etmelerine ve verimliliklerini artırmalarına rehberlik ettiğini söyledi.

Kacır, söz konusu proje kapsamında eğitim müfredatını yenilikçi dijital moda tasarımı programlarıyla zenginleştirdikleri İstanbul Moda Akademisi'nin tasarımcıların ve işletmelerin dijital yetkinliklerini geliştirerek sektörün tasarımdan üretime dönüşümüne katkı sunduğunu söyledi.

Merkez bünyesinde yer alan dördüncü yapı olan İHKİB Akademi hakkında da bilgi veren Kacır, "Mesleki eğitim ve sürekli gelişim programlarıyla sektörümüzün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasında, çalışanlarımızın değişen teknolojilere ve üretim süreçlerine uyum sağlamasında önemli bir rol üstleniyor." dedi.

"AVRUPA'NIN GENİŞ TEKNOLOJİ VE İNOVASYON EKOSİSTEMİYLE DAHA YAKIN İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRME FIRSATI BULACAK"

Bakan Kacır, sektörün dijital dönüşümüne yönelik bu kazanımları, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim alanındaki yeni çalışmalarla tamamladıklarını dile getirerek, "Bu doğrultuda, geçtiğimiz yılın kasım ayında IPA III kapsamında yeni bir projeyi uygulamaya aldık. 7 milyon avro bütçeli projemizle tekstil ve hazır giyim sektörümüzün karbon ayak izinin azaltılmasına ve sürdürülebilir üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dijital Avrupa Programı kapsamında Türkiye'de kurulan 8 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezinden biri olan MIDAS'ın koordinatörlüğünü de İHKİB'in üstlendiğini bildiren Kacır, "İşletmelerimiz bir yandan yeni merkezin sunduğu eğitim, tasarım, test ve doğrulama imkanlarından yararlanırken diğer yandan Avrupa'nın geniş teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle daha yakın işbirlikleri geliştirme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programıyla, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere sunulan çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını ve programa büyük ölçekli firmaları dahil ettiklerini vurgulayan Kacır, programın finansman ayağıyla da KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduklarını söyledi.

Kacır, söz konusu uygulamayla tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 11 bin 530 işletmeye 10,8 milyar lira destek sağladıklarını, 540 bin istihdamı koruduklarını ve ilave 29 bin 300 istihdam oluşturduklarını ifade ederek, verilen diğer desteklerden bahsetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör