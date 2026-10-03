Bakan Kacır duyurdu: Türkiye uzayda dünya sahnesine çıkıyor! IAC 2026 için geri sayım başladı

TÜRKİYE KATILIMDA ZİRVEDE

Kacır, kongre öncesinde açıklanan resmi katılım verilerinin, küresel ilginin rekor seviyeye ulaştığını ortaya koyduğuna işaret ederek, 1 Ekim itibarıyla 108 ülkeden toplam 6 bin 893 delege ve katılımcının kongreye kayıt yaptırdığını, başvurularda 955 delege ile yer alan ev sahibi Türkiye'nin, en çok katılımcısı bulunan ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldığını, Türkiye'yi sırasıyla ABD, Almanya, İtalya ve Japonya'nın izlediğini bildirdi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Etkinliğin açılışına ilişkin bilgi de veren Kacır, şunları kaydetti:

"5 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmi açılışı yapılacak olan IAC 2026, 9 Ekim'e kadar uzay alanında kritik başlıkların masaya yatırılacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getiren çok sayıda stratejik etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dev zirve, 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak 'Halk Günü' etkinlikleri ile sona erecek."