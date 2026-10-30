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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:32

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'nin AR-GE harcamaları 24,8 milyar dolara yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜİK'in 2025 yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'nin AR-GE harcamalarının 24,8 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Kacır, AR-GE alanında çalışan insan kaynağının ise 318 bine ulaştığını bildirdi.

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AA Ekonomi
Bakan Kacır duyurdu: Türkiye’nin AR-GE harcamaları 24,8 milyar dolara yükseldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "2025 yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi.

Söz konusu yıldaki AR-GE harcamalarına dikkati çeken Kacır, "AR-GE faaliyetlerinde rekorlar kırdık. AR-GE harcamalarımız 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselirken, AR-GE insan kaynağımız 318 bine ulaştı. AR-GE harcamasının GSYH içindeki payı yüzde 1,55 oldu. Toplam AR-GE harcamalarının yüzde 65'ini şirketler gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Kacır, AR-GE insan kaynağının yüzde 34,1'inin ve yükseköğretimdeki AR-GE çalışanlarının yüzde 48,1'inin kadınlardan oluştuğuna işaret etti.

İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarının yüzde 47,7'sinin yüksek teknoloji, yüzde 40,7'sinin orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildiğini belirten Kacır, "Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, AR-GE ve tasarım merkezlerimiz, yenilikçi girişimlerimiz ve araştırmacılarımızla Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosistemini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #GSYH #MEHMET FATİH KACIR

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Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'nin AR-GE harcamaları 24,8 milyar dolara yükseldi
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