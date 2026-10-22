Bakan Kacır duyurdu! Türkiye’nin sanayi alanı genişliyor: 156 hektarlık yeni OSB yatırımı

"OSB'LERİMİZİN SAYISINI 374'E YÜKSELTTİK"

Bakan Kacır, önceliklerinin çevreye duyarlı, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir bir üretim yapısını tesis etmek olduğunu belirterek bu konuda hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Lokomotif sektörlere girdi tedariki sağlayan alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için "düşük karbonlu yol haritalarını" hazırladıklarını anımsatan Kacır, "Döküm sanayimizde yeşil üretimi kalıcı kılacak adımlarımızı tayin edecek sektörel düşük karbonlu yol haritası için de çalışmalarımıza başladık." dedi.

Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere adım attıklarını anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"İstihdam sağlayan, üreten, ihraç eden ve bu ülke için elini taşın altına koymaktan çekinmeyenin yanında, yakınında olmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunan organize sanayi bölgelerimizin hem niteliklerini hem de niceliklerini daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sanayicilerimiz adına yeni bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 118 hektarlık Burdur Batı ve 38 hektarlık Amasya Gümüşhacıköy organize sanayi bölgelerini bugün itibarıyla ilan ederek ülkemize toplam 156 hektarlık yeni planlı sanayi alanı kazandırmış olduk. Böylelikle OSB'lerimizin sayısını 374'e yükselttik. Yeni yatırımlara, üretime ve istihdama kapı aralayacak organize sanayi bölgelerimizin şehirlerimize, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"AB'NİN TÜRKİYE'Yİ RAKİP DEĞİL PAYDAŞ GÖRMESİ KENDİLERİ İÇİN EN DOĞRU TERCİH OLACAKTIR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dünyanın uzun bir zaman sonra kural bazlı serbest ticaretin ve küreselleşmenin terk edildiği bir döneme girdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gümrük vergileri, tarife engelleri, ithalat kotaları, teknik düzenlemeler gibi farklı yöntemlerle geliştirilen korumacılık yaklaşımları hızla tüm dünyaya yayılıyor. Şüphesiz çelik sektörümüz de bu korumacılık tedbirlerinden etkileniyor. Yoğun ihracat yaptığımız Avrupa Birliği, çelik ithalatında küresel düzeyde kısıtlayıcı tedbirler aldı. Bu süreçte, her ne kadar Gümrük Birliği ortağı olarak ülkemize ayrıcalıklı kotalar tanınmış olsa da AB pazarına çelik ihracatımız maalesef etkilendi. Açık konuşmak gerekirse en büyük ticaret ortağımız olan AB'nin son dönemde küresel rekabette yaşadığı güçlükler ve jeostratejik sorunlar nedeniyle almaya çalıştığı önlemlerde Türkiye'yi rakip değil, paydaş ülke görmesi ve Türkiye'nin üretim gücünden istifade etmesi kendileri için de en doğru tercih olacaktır."

"Avrupa, AR-GE ve inovasyon kapasitesini artırmak için Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeli"

Bakan Kacır, Avrupa'nın AR-GE ve inovasyon kapasitesini, rekabet gücünü ve stratejik etkinliğini artırması için Türkiye ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sanayicileri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Kacır, daha yüksek katma değerli üretime geçişi hızlandıracaklarını, yeşil dönüşüm yatırımlarıyla karbon emisyonlarını azaltacaklarını, ihracat pazarlarını çeşitlendireceklerini ve uygun koşullu finansman imkanları sağlayacaklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır'a günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör