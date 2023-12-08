Bakan Kacır: Güneş panellerinde ticari araçlarda beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz

"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÜSSÜDÜR"

Kacır, bu gurur tablosunun, Türk sanayisinin üretmeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam etmesiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Türkiye artık sanayisi, üretim kapasitesi, AR-GE ve inovasyon altyapısı, nitelikli iş gücü ve üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla küresel bir teknoloji ve üretim üssüdür. Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken bugün insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda. Güneş panellerinde, ticari araçlarda, beyaz eşyada Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülke üretiminin lokomotifi organize sanayi bölgelerinin, bu yolculuktaki büyük güçleri olduğuna değinen Kacır, şöyle devam etti:

"1960'lı yıllarda adımları atılan OSB uygulamalarımız, bugün ülke sathına yaygınlaşmış ve planlı sanayileşme politikalarımızın odak noktasına yerleşmiştir. Bakanlık olarak üretimde 'ben de varım' diyen tüm yatırımcılarımız için OSB'lerimizde altyapısı hazır sanayi parselleri sunuyoruz. Tek durak ofis hizmetleriyle yatırımcılarımızın, ruhsat, izin ve abonelik gibi işlemlerini hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Üretim faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sürdürmelerine imkan veriyoruz. 2023 yılı yatırım programında yer alan OSB'lerimizdeki 167 yatırım projesi için bugüne kadar 9,8 milyar lira harcama gerçekleştirdik. OSB'lerimizde üretim yapan firmalarımız için yatırım teşvik sistemimizde bir alt bölge desteklerinden yararlanma imkanı sunuyoruz. OSB'lerimizde gerçekleştirilecek 316 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 3 bin 715 proje için 2023'te yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bugüne kadar kalkınma ajanslarımız, OSB'lere yönelik yürütülen 496 projeye 2 milyar 900 milyon lira kaynak sağladı. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolu, güçlü üretim altyapısıyla birlikte yetkin AR-GE ve inovasyon kabiliyetlerine sahip olmaktan geçiyor. Bu kapsamda OSB'lerimizin yalnızca üretimin değil, yenilikçi teknolojileri geliştirmenin de adresi olması büyük önem taşıyor."

Bakan Kacır, OSB'lerin bünyesinde yer alan 636 AR-GE ve tasarım merkeziyle katma değerli üretimin yanında olduklarını anlatarak, "Tüm bu destekler neticesinde OSB'lerimiz büyümeye ve gelişmeye, istihdamın ve ihracatın öncüsü olmaya devam ediyor. Son 21 yılda, OSB sayısını 192'den 353'e, OSB'lerimizde çalışan sayısını 415 binden 2,5 milyona, üretimdeki parsel sayısını 11 binden 58 bine hep birlikte çıkardık. İhracat yapan OSB firmalarımız 10 binin üzerinde." bilgilerini verdi.

Ülkede sanayi alanlarını daha da büyütmek, sanayicilerin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda hızla cevaplayabilmek adına yeni adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Kacır, halihazırda ülke yüzölçümünün binde 3,5'i düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını, ülke yüzölçümünün yüzde 1'i düzeyine çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Kacır, hazırlamakta oldukları Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını, tren yolu, kara yolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacaklarını, hızlı sanayileşmenin önünü açmak adına kamu-özel işbirliğini de içeren alternatif finansman modellerini harekete geçireceklerini anlattı.