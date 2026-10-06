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Giriş Tarihi: 6.10.2026 15:59

Bakan Kacır, IAC 2026'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi: Yeni ortaklıklar masada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 5 ülkeden mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.

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AA
Bakan Kacır, IAC 2026’da mevkidaşlarıyla bir araya geldi: Yeni ortaklıklar masada
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Antalya'da bulunan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Kacır, görüşmelerde ülkeler arasındaki girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini açıkladı.

IAC 2026'DA ULUSLARARASI TEMASLAR

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongrenin ikinci gününde temaslarını sürdüren Bakan Kacır, İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, Lüksemburg Ekonomi, KOBİ'ler, Enerji ve Turizm Bakanı Lex Delles, BAE Spor Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi, Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Şerzad Şermatov ve Zimbabve Çevre, İklim ve Yaban Hayatı Bakanı Evelyn Ndlovu ile görüştü.

Kacır, görüşmelere ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

"YENİ ORTAKLIKLARIN ÖNÜNÜ BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkelerimiz arasındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız. IAC 2026'nın oluşturduğu güçlü uluslararası atmosferin, ülkelerimiz arasındaki işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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