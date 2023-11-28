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Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:46

Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünü görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracatçılarla katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayinin rekabet gücünü yükseltme konularında yürüttükleri çalışmaları istişare ettiklerini bildirdi.

AA
Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünü görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na dair X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BAKAN KACIR, İHRACATÇILARLA SANAYİNİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINI GÖRÜŞTÜ

Kacır, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İhracat, rekabet gücü demek, yatırım demek, üretim ve istihdam demek. 255 milyar dolara erişen ihracatımızın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor. TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda ihracatçılarımızla birlikteydik. Katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayimizin rekabet gücünü yükseltme konusunda yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ve TİM ailesine ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

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Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünü görüştü
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