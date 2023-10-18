Bakan Kacır: İhracatımız yeni bir rekora imza attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Yeni Tesis Açılış Töreni'ne katılmak için Bozüyük'e geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "Bundan 81 yıl önce, 2. Dünya Savaşı yıllarında, uluslararası ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde, merhum Dr. Nejat Eczacıbaşı beyin İstanbul'da küçük bir atölyede başlattığı ve ülkemizin ilk modern ilaç fabrikasının kurulmasıyla devam eden girişimcilik serüveni bugün, ulusal ve uluslararası pazarlarda farklı sektörlerde faaliyet gösteren, 50 kuruluşu, 40 üretim merkezi, 13 bin 500'ün üzerinde çalışanıyla, ülkemizin gurur kaynağı, dünya markası dev bir topluluğa dönüştü. Kalkınma yolculuğumuzda öncü kuruluşlardan biri oldu. Aynı zamanda, merhum Nejat Eczacıbaşı'nın, 'Sanat ve kültüre dönük her türlü yatırım, doğrudan doğruya toplumun sosyal varlığı, ekonomisi, politikasıyla bütün benliğinin de geliştirilmesine yapılmış bir katkıdır' sözünden hareketle, Eczacıbaşı topluluğu; sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü farklı projelerle toplumumuzun kültürel gelişimine öncülük eden, iftihar duyulan güzide bir aile. Seramik sağlık gereçlerinde dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer alan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri, gerek tasarımlarıyla gerekse inovatif yaklaşımlarla geliştirdiği markalarıyla, bugün, ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştirmekte. Özellikle kadim medeniyetimizin başkentlerinden Bilecik'te gerçekleştirdiği yatırımlar ile şehrimize, ülkemize değer katmakta. İlerleyen dönemlerde ikinci faz yatırımın devreye alınmasıyla birlikte toplam yatırım büyüklüğü 76,5 milyon avroya ulaşacak. 450'den fazla istihdam sağlayacak bu yatırım ile seramik sağlık gereçlerinde yıllık 2 milyon adet, gömme rezervuarda ise yıllık 1,2 milyon adet ilave üretim kapasitesi oluşacak. Dijital dönüşüm uygulamaları ile sürdürülebilir, yenilikçi ve verimlilik odaklı bir üretim modeli ortaya koyacak olan tesisimizin, Bilecik'imize ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



"PANDEMİYE, KÜRESEL KRİZLERE, YÜKSEK ENFLASYONA RAĞMEN İHRACATIMIZ, GEÇTİĞİMİZ YIL YENİ BİR REKORA İMZA ATARAK 254 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"



Bakan Kacır, konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek, kritik teknolojileri ve ürünleri millî imkânlarla tasarlama ve geliştirme kabiliyetleri sağlayacak dayanıklı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim altyapısı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yirmi yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim altyapısı ile bugün, ülkemiz düz camda, güneş panelinde, ticari araçta, beyaz eşyada, çimentoda Avrupa'nın lider üreticisi. Pandemiye, küresel krizlere, yüksek enflasyona rağmen ihracatımız, geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atarak 254 milyar dolara ulaştı. 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat, ekseninde küresel bir üretim üssüne dönüşmesini sağlayacağız. Sanayimizin yerli girdi oranını artıracak hamleleri gerçekleştirerek büyümemizde lokomotif rolünü güçlendireceğiz. Seramik sektörü, yerli girdi oranı en yüksek sektörlerinden biri olması sebebiyle cari açığımızı azaltmada stratejik öneme sahip. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesi ile birlikte seramik sektörümüz Dünya'da söz sahibi bir konuma kavuştu. Bugün Avrupa'da, seramik sağlık gereçleri üretiminde birinci iken seramik kaplama malzemeleri ve seramik karo üretiminde ise; konumdayız. Yaklaşık 3 milyar dolarlık cirosu ile seramik sektörümüz 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor. Ülkemizdeki seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesinin yüzde 26'sını bulunduran Bilecik, bugün Türkiye'de seramik sağlık gereçlerinde lider bir konumda. Aynı zamanda, ilimizdeki firmalarımız Ülkemiz seramik ihracatının yüzde 55'inden fazlasını gerçekleştirmekte" dedi.



"SADECE SON 10 YIL İÇERİSİNDE SERAMİK SEKTÖRÜ İÇİN YAKLAŞIK 67 MİLYAR TL YATIRIM TUTARINDA, YAKLAŞIK 20 BİN İSTİHDAMI İÇEREN 313 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz de ülkemize, Bilecik'imize değer katan seramik sektörünün büyümesi ve güçlenmesi için desteklerimizi esirgemiyoruz. Pazaryeri ilçesinde Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kütahya ve Yozgat'ta ise seramik sektörüne özel iki OSB kurduk. Sadece son on yıl içerisinde seramik sektörü için yaklaşık 67 milyar TL yatırım tutarında, yaklaşık 20 bin istihdamı içeren 313 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bölgesel kalkınmanın öncüsü Kalkınma Ajanslarımızda seramik sektörüne yönelik yürütülen 48 projeye, 123 milyon TL'lik destek sağladık. KOSGEB tarafından seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli destek programlarıyla son 5 yılda 66 milyon TL kaynak aktardık. Sektörümüzün küresel pazarda uzun vadeli rekabet gücünü korumamız için hep birlikte atmamız gereken adımlar var. Kalite, markalaşma ve tasarım konusunda önemli mesafeler kat ettik. Ürünlerimizin katma değerini arttıracak Ar-Ge ve teknoloji odaklı yenilikçi uygulamalar ve tasarımlar için birlikte daha fazla çalışacağız. Bugün Dünya'da malzeme bilimlerinde gerçekleştirilen buluşların arkasında seramiğin yenilikçi ve dönüştürücü etkisi yatmakta. Bu doğrultuda; son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında seramik alanında toplam 389 proje ve 512 kişiye 518 milyon TL destek verdik. Teknoparklarımızda, seramik sektöründe toplam 45 firma faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte 3'ü Eczacıbaşı Holding bünyesinde olmak üzere seramik sektörüne yönelik Ar-Ge ve 4 tasarım merkezimize destek sağlıyoruz. Modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde küresel bir marka haline gelmiş Türk seramik sektörünün ihtiyaç duyacağı yeşil dönüşüm projelerini hayata geçireceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ve sınırda karbon düzenlemesinin sektöre etkilerini en aza indireceğiz. Sektörümüzün rekabetçiliğini korumak için Bakanlık olarak tüm paydaşlarla bu doğrultuda işbirliğine hazırız. Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya geniş bir alanda köprü vazifesi gören Türkiye; bölgesinin parlayan yıldızı olarak küresel bir üretim üssüne dönüşüyor. Ben de buradan bir kez daha yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Türkiye'nin kapısı sizlere açık. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi uygulamalarımızla, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla, yatırımcılarımızın yanındayız. Ülkemiz kendisine inananları, güvenenleri hep kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek" ifadelerine yer verdi.



Konuşmanın ardından Eczacıbaşı Yapı Gereçleri yeni tesis açılışı gerçekleşti. Açılışa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, milletvekilleri Halil Eldemir ve Yaşar

Tüzün ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da katıldı.