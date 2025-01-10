Bakan Kacır ile İtalyan Bakan Urso arasında önemli görüşme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"Karşılıklı yatırımlar, sanayi, inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliklerimizi değerlendirdik. Türkiye ve İtalya, Akdeniz'in ve Avrupa'nın iki büyük üretim gücü olarak birlikte yeni başarılara imza atacak potansiyele sahip."