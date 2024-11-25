Bakan Kacır karbon azaltımı hedefini açıkladı: 5 milyar avro finansman sağlanmasını amaçlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'nun katılımıyla, JW Marriott Otel'de "TIDIP Ortak Beyanname İmza Töreni" gerçekleştirildi. Bakan Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) öncülüğünde devreye alınan Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TIDIP) ile çelik, alüminyum, gübre ve çimento sektörlerinde karbonsuzlaştırmayı sağlayacak yatırımlara, 2030'a kadar 5 milyar avro finansman sağlanacağını bildirdi.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" ANLAYIŞINI BENİMSEDİK

Kacır, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkati çekerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına etkili politikalar izlemek, iddialı hedefler belirlemek ve uygulanabilir çözümler üretmek mecburiyetinde olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla dış politikada "daha adil bir dünya mümkündür" anlayışını benimsediklerine işaret eden Kacır, gelişmiş ülkelerin Sanayi Devrimi'nden bu yana neden olduğu karbon salımının bedelinin gelişmekte olan ülkeler ve hatta en az gelişmiş ülkeler tarafından ödenmesini öngören çözüm modellerini kabul etmediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımından taviz vermeden, ülkenin sanayileşme ve kalkınmasını esas alan bir ekonomik modeli 22 yıldır uyguladıklarını belirten Kacır, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncüllüğünde ortaya koyulan 'Sıfır Atık' gibi projelerle uluslararası çevre girişimlerinin hayata geçirilmesine liderlik ediyoruz. Paris Anlaşması'nı onayladık. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın Avrupa değer zincirlerinin önemli bir parçası konumundaki Türk sanayisi için bir tehdit değil aksine yeşil dönüşüm için önemli bir fırsat penceresi olduğu yaklaşımıyla hareket ediyoruz." dedi.

TOPLAM 70 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM İHTİYACI

Kacır, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri programlarla, sanayinin yatırım ve teknoloji geliştirme ihtiyaçlarını adresleyen ve yeşil dönüşüm yolculuğunda sanayicilerin yanında yer alan bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Bu doğrultuda EBRD ile işbirliği içinde "Düşük Karbon Yol Haritaları Projesi"ni uygulamaya koyduklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti: "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na tabi olan çelik, alüminyum, gübre ve çimento sektörlerine odaklanan projede, bu sektörlerin yeşil dönüşümüyle karbon emisyonu azaltımı için ihtiyaç duydukları teknolojileri, yatırım miktarlarını ve politika adımlarını belirledik.

Ülkemizin 2053'e kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için çelik sektöründe 31 milyar dolar, çimento sektöründe 30 milyar dolar, alüminyum ve gübre sektörlerinin her birinde 5 milyar dolar, toplamda da 70 milyar doların üzerinde yatırım ihtiyacı öngörüyoruz.

Yatırım ihtiyacının niteliği ve büyüklüğü itibarıyla Türk sanayisi ile uluslararası finans kuruluşlarının net sıfır emisyon hedefine yönelik çabalarını birleştirmek ve bu kuruluşların finansal kaynakları, uzmanlıkları ve bilgi birikiminden istifade eden çalışma modellerini oluşturmayı ve hayata geçirmeyi, sanayimizin yeşil dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesinin anahtarı olarak görüyoruz."

KAPSAMLI BİR MEKANİZMA KURULACAK

Kacır, TIDIP Ortak Deklarasyonu'nu da bu bağlamda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Kacır, Bakanlığın ilk etapta EBRD, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) işbirliğinde oluşturduğu platform hakkında şunları söyledi:

"Düşük Karbon Yol Haritaları kapsamında belirlenen yeşil dönüşüm yatırımları için 360 derece çözüm sunan kapsamlı bir mekanizmanın kurulmasını ve diğer uluslararası finans kuruluşları ve çok taraflı kalkınma bankalarının da kısa süre içerisinde platforma dahil olarak bu yapıyı hızla güçlendirmesini hedefliyoruz.

Yatırım platformunun yönetişimi için Bakanlığımız başkanlığında ihdas edeceğimiz yönlendirme komitesine; ilgili diğer tüm kamu kurumlarımızı, uluslararası finans kuruluşlarını, bu alanda yetkin uluslararası örgütleri, yerel finans kuruluşlarını, sektör çatı kuruluşlarını ve AR-GE kuruluşlarını dahil etmeyi planlıyoruz. Komitenin bu geniş yapısıyla strateji belirleme, ortaklar arasında koordinasyon sağlama ve politika uyumlaştırma misyonlarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."

4 TEMEL ÖNCELİĞİMİZ VAR

Kuracakları platformun 4 temel önceliği bulunduğunu dile getiren Kacır, şöyle devam etti: "Birincisi, sanayimizin uluslararası finansmana erişimini temin ederek yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmak. Bu platform aracılığıyla kamu kurumlarını, uluslararası finans kuruluşlarını, bankaları ve sanayi paydaşlarını bir araya getirerek, öncelikli 4 sektörde karbonsuzlaştırmayı sağlayacak yatırımlara, 2030'a kadar 5 milyar avro finansman sağlanmasını amaçlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni paydaşların platforma dahil olmasını sağlayarak bu rakamı daha yukarılara çıkarmayı planlıyoruz. Öngörümüz, sanayimizin, bu finansman mekanizması sayesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla, yılda 20 milyon ton yani ülkemizde bir yılda gerçekleştirilen karbon emisyonunun yüzde 3,6'sı oranında karbon azaltımı gerçekleştirmesidir."

TEKNİK YARDIM MEKANİZMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Programın sektörel kapsamı genişletmeyi amaçladığını da vurgulayan Kacır, "Başlangıçta çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerini hedef olarak belirleyen programın odağına cam, seramik ve döküm gibi yeşil dönüşümde önemli rol oynayan diğer sektörleri de alacağız. EBRD ve diğer paydaşlarla birlikte, TIDIP'e dahil etmeyi planladığımız sektörler için düşük karbon yol haritaları geliştirmek planlamamızın öncelikleri arasında." diye konuştu.

Üçüncü hedeflerinin ise platformun, yürüttükleri diğer iklim finansmanı ve yeşil dönüşüm programlarıyla tamamlayıcılığını sağlamak olduğunu belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ve 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ile toplam 700 milyon dolardan fazla finansmanı, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji geliştiren girişimlerine sunuyoruz. Bakanlığımız uhdesinde ulusal kaynaklarla yürüttüğümüz Yeşil Dönüşüm Destek Programı'mızla da yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını belirli bir yol haritası doğrultusunda tayin eden işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarını öncelikli yatırım teşviklerimizle destekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde TIDIP ile yüksek sinerji oluşturacak yeni finansman kaynaklarını sanayicilerimizin erişimine sunacağız. Son hedefimiz platformu destekleyecek teknik yardım mekanizmalarını hayata geçirmek. Teknik yardım mekanizmamız, 'platform tabanlı danışmanlık' ve 'proje tabanlı danışmanlık' şeklinde 2 ana bileşenden oluşmaktadır.

TIDIP paydaşları, sanayimize ve Bakanlığımıza gerekli izleme ve değerlendirme çerçevesi ile teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi için danışmanlık sağlayacak. Düşük karbon yol haritalarının, yatırım planlarının ve yeşil finans stratejilerinin geliştirilmesi için proje bazlı işbirlikleri oluşturacak. Platformu, ülkemiz sanayisini 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize yaklaştıracak tarihi bir adım olarak görüyoruz. Bakanlık olarak, platformun en yüksek potansiyeline ulaşmasını sağlamak için gerekli destek ve kaynakları her zaman sunacağız." Konuşmaların ardından platform için imza töreni gerçekleştirildi.