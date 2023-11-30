Bakan Kacır: Milli sanayi küreselleşme yolunda büyük atılımlar gerçekleştirdi

"YERLİ VE MİLLİ SANAYİ KÜRESELLEŞME YOLUNDA BÜYÜK ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ"

Türkiye'nin, Avrupa startup ekosistemleri arasında parlayan bir yıldız olarak nitelendirildiğini kaydeden Kacır, "Ülkemizin sanayi ve girişimcilik alanındaki yetkinliği, uluslararası pazarlarda kurduğu güçlü iş bağlantıları ve istikrarlı siyasi sistemiyle birleşince uluslararası yatırımlar için cazip yatırım olmaktayız. Ülke olarak küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2002'de ancak yüzde 0,2 düzeyine erişmişken günümüzde yüzde 1'i aşmıştır." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketlerin son 20 yılda 6 binden 80 bine yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de uluslararası yatırımlar artarken yerli ve milli sanayinin de küreselleşme yolunda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Kacır, "Bunun en net örneği yerli otomobilimiz ve savunma sanayimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu milletin hep hayalini kurduğu yerli otomobili, bu hayalin de ötesinde, elektrikli ve akıllı otomobil olarak ürettik." dedi.

Ülke olarak savunma sanayisinde gelinen noktanın tüm ülkeler tarafından takdirle karşılandığını anlatan Bakan Kacır, Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayisi ürünlerinin, savaşların gidişatını ve jeopolitik dengeleri değiştirecek unsur haline geldiğini bildirdi.

Kacır, savunma sanayisi sektöründe yerlilik oranının yüzde 80'ler düzeyine yükseltildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık ihracatımız ise bu yıl itibarıyla 6 milyar dolara erişiyor. Türk ürünlerinin dünya pazarlarında kazandığı marka değeri, bize 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize hızla yaklaşacağımızı gösteriyor. Türkiye devleti olarak, sanayi ve teknoloji alanlarındaki başarılarımızı ve tecrübemizi başka ülkelerle paylaşmaya ve ortak yatırımlar yaparak geliştirmeye hazırız. Vietnam-Türkiye işbirliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılması, iki ülkenin dış ticaret hacmine katkı sağlayacak. İş dünyası temsilcilerimizin önerisi olan, Vietnam'da bir Türk Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nin kurulması, sadece ticari bağlantılarımızı geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda sanayi altyapılarımızda da derin bir ortaklık kurmaya ve teknoloji transferine vesile olacak. Bizler de Vietnamlı dost yatırımcı ve sanayicilerinin bilgi ve deneyimlerinden istifade edebilme imkanına kavuşacağız."