Bakan Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu

Bakanlıkta Görgün ile bir araya geldiklerini bildiren Kacır, "'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"'GÜÇLENEN TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN YILDIZI' OLMAKTA KARARLIYIZ"

Görgün de Bakan Kacır'ın mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mühendislerimiz, şirketlerimiz ve sanayii ekosistemimizle birlikte 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun için tüm kurumlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri ağırladıkları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte hep daha ileriye, en iyisi için."