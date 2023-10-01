Bakan Kacır: Türk gençliğiyle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinden Türk gençliğiyle birlikte, asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Mehmet Fatih Kacır, İzmir Çiğli Havaalanı'nda bugün sona eren TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreninde yaptığı konuşmada, tüm ziyaretçileri, "milli teknoloji hamlesinin" birer neferi olarak gördüğünü dile getirdi.

Festivalde büyük bir gurur yaşadıklarını aktaran Kacır, "TEKNOFEST İzmir bugün burada son bulacak ama artık bu meydanla tanışan herkes için, bu iklimi yaşayan her birimiz için inanıyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evladını yetiştiren bir ebeveyn ya da bir öğretmen, fabrikada ter döken bir usta ya da bir mühendis, genç, yaşlı, kadın, erkek bundan böyle her birimiz milli teknoloji hamlesinin neferleriyiz." dedi.

Konuşmasında Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiirine yer veren Kacır, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'i en çok seven onun için en çok çalışandır. Kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dört buçuk milyon misafirimizle, dünyanın en büyük festivallerini Türkiye'mizin en büyük şehirlerinde, Cumhuriyet'imizin 100. yılı adına gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'na 'Tam bağımsız Türkiye' şarkılarıyla adım attık. Bu gurur Türk milletinindir, bu gurur TEKNOFEST kuşağınındır. Sanmayın ki sadece İzmir'de duyuldu şarkılarımız, zannetmeyin ki sadece Türkiye'de yankılandı marşlarımız. Bakü'de, Karabağ'da da söylendi Türk'ün marşı. Astana'da, Taşkent'te de esti Türk'ün rüzgarı. Bize muhabbet besleyenler daha mutlu, daha umutlu, daha kuvvetli şimdi. Yeryüzünde bize husumetle bakanlar daha ürkek, daha telaşlı. Tarih önünde Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyecek, bu yoldan asla dönmeyeceğiz."

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan ve terörü lanetleyen Kacır, "Bu saldırıda yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden, huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir terör örgütüne asla fırsat vermeyeceğiz. Rabb'im milletimizi, devletimizi korusun." diye konuştu.