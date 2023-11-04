Bakan Kacır: Türk Savunma Sanayii bugün altın çağını yaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık edildiğini belirterek, "20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken, bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayisi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Biz'in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da başladı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, 21 yılda, yerli ve milli bir anlayışın temellerini attıklarını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dev bir AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ettiklerini aktaran Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek planlı sanayi altyapıları kurduk. Özel sektörün yatırım iştahını artıracak teşvik paketleri uyguladık. Yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirirken; devlet desteklerini sanayi sektörüne, KOBİ'lere, akademisyen ve girişimcilere sunduk.

Bugün ülkemiz, 101 teknoparkında, 9 bin 800'ün üzerinde girişimi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezimizle birlikte 222 bin kişilik büyük bir AR-GE ordusuna sahibiz."

Kacır, Türk sanayisinin, küresel üretim üslerinden biri olduğunu vurgulayarak, "2002 yılında 36 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız vardı. Bugün ise 254 milyar dolarlık rekor bir ihracattan söz ediyoruz. Bu ihracatın yaklaşık 240 milyar dolarını da imalat sanayii oluşturuyor." bilgisini verdi.

Kacır, bir kamu destekli özel sektör girişimi olan TOGG ile bu toprakların 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yeni nesil sanayi politikasının en somut örneklerinden biri TOGG ile yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirten Kacır, mobilite teknolojilerinin yıldızı bir Türkiye düşlediklerini vurguladı.